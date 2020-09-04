當兵是大多台灣男性的共同記憶，當兵總是讓男人有滔滔不絕的回憶可以討論，也常拿來當作飯後家常的聊天話題。不過一名男大生昨(3)日就憂心的問，自己因體重過輕免役，但他害怕會因此被笑，但許多過來人卻直說，「不用擔心，你會被羨慕。」

原PO在PTT上以「沒去當兵以後會被笑嗎」為題說明，自己最近大學剛畢業，也準備要去當兵，但他身高172公分，體重卻只有40出頭，明顯體重過輕，會有免役的可能。但打工的同事和學長得知後，都紛紛勸他別進去當兵，說他們想免役都無法「千萬不要放棄這個機會」。但他還是擔憂，會不會因為自己沒有當兵經驗，而日後被酸。

面對這新鮮人的問題，許多過來人紛回應，「那是羨慕不是酸」、「現在只當四個月像夏令營，有當沒當都一樣啦」、「認真講只有老人會酸你，同期根本超羨慕」更有剛當完兵的過來人說「能免就要免，才剛做完四個月，滿滿X意在心頭。」

不過，還是有許多網友給出意見，「如果因為生理因素而沒當兵根本不會有人笑你」、「好好工作，一樣能磨練」、「現實生活誰管你有沒有當過兵，何況又不是躲兵役」、「出社會後不會有人管你有沒有當過兵」、「低端的才會笑你，看你生活圈高低。」

(中時新聞網)