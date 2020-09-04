美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月發函各州，在11月1日前做好發放新冠疫苗的準備。此舉也遭質疑，川普政府是否以政治力施壓食品暨藥物管理局（FDA），提早放行疫苗上市，做為爭取連任的籌碼。不過白宮「曲速行動」首席顧問斯拉維，3日公開打臉CDC，指11月前取得疫苗可能性極低。他在另一場訪問中更強調，如果疫苗緊急上市真有政治力介入，他會辭職。白宮發言人則澄清，政府沒有向相關部門施加政治壓力。

「曲速行動」（Operation Warp Speed），是川普5月下令啟動的疫苗研製計畫。斯拉維3日接受國家公共廣播電台訪問時說，疫苗10月底前問世「極不可能但也非完全不可能。」他並自爆，對CDC發函各州，是看新聞才知道；但他認為CDC在疫苗備妥前告知各地官員應注意事項，「是負責任的正確之舉。」不過斯拉維不忘強調，11月拿到疫苗「機會非常、非常低。」

斯拉維的說法，也等於和白宮唱反調。川普多次吹噓，對「疫苗年底前問世」保持樂觀，他在共和黨全代會發表接受提名演說時，更說疫苗可望「在選前甚至更早，就備妥配送出去。」

但川普疑似把選前推出疫苗和他的連任大業掛勾，引發白宮可能對監管單位政治施壓，為選舉而提早放行疫苗的疑慮。斯拉維強調，在臨床試驗完成，且非政府的獨立安全監督委員會，確認疫苗安全有效之前，「沒有打算」讓疫苗上市。

面對主持人凱莉女士單刀直入詢問，疫苗運送是否有政治考量動機，斯拉維回應，「絕對跟政治無關，」他說，眾人都非常努力，希望挽救生命，「我們之中許多人支持或不挺這政府，這和政治無關。」

斯拉維之後接受《科學》期刊訪問，再度被問到政治施壓議題。他重申，「疫苗必須絕對被保護，免於受政治影響，「我不能控制別人說什麼…相信我，如果這疫苗不行，不會提出醫療器材緊急使用授權。」他信誓旦旦強調，「如果任何候選疫苗被當成政治工具，拿到緊急使用授權，那麼我會馬上辭職。

(中時 )