一年一度「金貿獎」、「台灣會展獎」4日晚名單出爐，經濟部長王美花頒發「最佳貿易貢獻獎」，貿協董事長黃世芳頒予「新興市場拓銷貢獻獎」，總計16個獎項予15家金貿獎得主，其中國際知名運動品牌UnderArmour在台最大針織布供應商「立肯國際」同時獲得金貿獎2個獎項的殊榮，另「台灣會展獎」則有八個會展活動獲獎。

經濟部長王美花指出，再忙一定要來跟大家打氣，去年到今年有的企業持續發燙，有的企業面臨到一些問題；貿協董事長黃世芳指出，台灣一直以來經貿立國，去年貿協團隊率領企業廠商參訪沙烏地阿拉伯石油國，發現台灣沒有豐富天然資源但6,300億GDP與石油王國差不多，這些經濟奇蹟全靠經貿企業努力，大家都是經貿英雄，至於會展產業今年雖然遭逢「逆風」，但沒人氣餒，跟著貿協轉型數位新科技，一起開展新商機。

台灣今年第一季對外貿易依存度高達96.9％，進出口分別為44.2％及52.8％，顯示對外貿易一直扮演著我經濟發展最重要的原動力與推手；經濟部每年針對外銷實績優良及高成長率企業公開表揚並頒予「金貿獎」殊榮。「最佳貿易貢獻獎」包括誼晟生技、中塑油品、大連化工、正新橡膠、立肯國際、統一實業、台灣應材、廣達電腦、頎邦科技、巨大、明基材、力山工業等。

「新興市場拓銷貢獻獎」獲獎者則包括艾克爾國際科技（新南向）、儒鴻企業（非洲）、立肯國際（中東）、緯穎科技服務（中南美洲）等。

而在會展產業方面，近年來在貿易局的大力推動下，2019年會展產業產值達482億元，共計辦理291場國際會議、284場展覽、132場企業會議暨獎勵旅遊，吸引31萬外國人來台參與，創造356.6億台幣經濟效益。其中國際會議協會(ICCA)所認列「協會型國際會議」場次計有163場，在亞洲國家排名第4。

今年「台灣會展獎」分別由勵馨基金會及滿力國際辦理的「第四屆世界婦女庇護安置大會」、圓桌會議的「2019亞洲科學園區協會國際年會」、中華民國畫廊協會「2019 台北國際藝術博覽會」、貿有展覽「2019 台灣智慧農業週」、及滿力國際「2019年比利時獎勵旅遊團」計5項活動獲得殊榮。

(工商 )