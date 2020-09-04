針對總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬、30個月齡以上美牛進口，行政院政委鄧振中晚間受訪表示，可以樂觀預期台灣企業外銷美國市場擴大、美對台投資增加，而且其他國家有望仿效。他強調，台灣防治新冠肺炎的努力受到國際肯定，現在是最好的時機，早一點、晚一點都沒那麼好。

鄧振中表示，台灣需要持續擴大國際經貿空間，政府宣布放寬美豬、美牛進口，就是要跟國際接軌，否則美國長年懷疑台灣有無執行自由化的決心，以及是否願意遵守過去的承諾；同時政府也會注重食品安全，絕對沒有拿民眾健康交換。

他認為，台灣疫情控制的很好，現在是台灣國際聲譽最好的時候，各國也最樂意跟台灣交往，政府掌握這個機會，現在就是宣布開放最好的時機，早一點或晚一點可能都沒有這個時機好。

在宣布開放後，美國政府給予很正面回應，駐美代表蕭美琴在電話中告訴他，美國國會議員的訊息如雪片般飛來，信中內容主要是謝謝台灣做這件事，而議員們會去要求美國政府，盡快啟動跟台灣自由貿易協定談判。這次克服食安的疑慮，勇敢跟著國際規範走，台灣競爭力才能發揮出來。

鄧振中強調，可以預期未來台美經貿會有越來越密切的合作，台灣企業在美國的外銷市場有望擴大、來自美國的投資也會增加；另外的附帶效果是其他國家會有仿效作用，這個開放絕對值得。

鄧振中也認為，可以樂觀看待台美關係，特別在經貿方面，一定會有很好的進展。美國國務院宣布要跟台灣建立次長階層的經濟商業對話，這是過去沒有的，美國國務院不太容易跟外國政府有這麼高位階的經濟對話，但是美國選擇台灣，已經看到很具體的工作項目在進展了。

他指出，簽署FTA是最後的目標，一定會朝向這方向努力，但FTA涵蓋範圍廣，包括關稅、服務業、智財權等；兩個比較大的經濟體談10年都不一定談的完，正常的話也要談若干年。台灣宣布放寬美豬、美牛進口後，已為台美FTA鋪下很好的路，後面就看雙方的努力，應該會朝正面發展。

(工商 )