美股暴跌影響 韓股周五下挫1.15％ 22:212020/09/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國Kospi指數4日下跌1.15％或27.65點，收2,368.25點。受美股暴跌影響，投資人風險胃納降低，韓股面臨沈重賣壓，外資賣超4,669億韓元。但Kospi指數過去30個交易日以來累漲7.5％，今年迄今累漲7.76％。分析師表示，美國科技股修正屬於正常現象，市場密切關注下周公布的大陸貿易等數據，這將決定韓股是否跌得更深。 (工商 ) #韓股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技股慘遭拋售 道瓊狂瀉807點 那指跌近5％ 05:582020/09/04 財經 《韓股》大型股不支 南韓KOSPI收低逾1％ 16:142020/09/04 財經 美科技股慘跌 10大科技富豪財富一夜蒸發1.3兆 10:092020/09/04 財經 《韓股》跟隨華爾街走勢 韓股下挫1.79％ 11:252020/09/04 財經 美股重挫拖累 台股跳空測低 16:142020/09/04 財經 《金融》美股分割吸睛 2方法絕佳配置 16:142020/09/04 財經 無畏美股大跌 7檔低價股 大戶逢低撿便宜 11:212020/09/04 財經 美股暴跌 專家：狂飆後的健康修正 11:332020/09/04 財經 《商情》美股走軟打壓 紐約期棉跌至2周低點 10:002020/09/04 財經 美科技股跳水 亞股臉色鐵青 但台幣大升 10:502020/09/04 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點是前菜？專家爆下波屠殺致命關鍵 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股周五賣壓仍重 4大指數盤中均走跌 - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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