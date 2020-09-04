韓國Kospi指數4日下跌1.15％或27.65點，收2,368.25點。受美股暴跌影響，投資人風險胃納降低，韓股面臨沈重賣壓，外資賣超4,669億韓元。但Kospi指數過去30個交易日以來累漲7.5％，今年迄今累漲7.76％。分析師表示，美國科技股修正屬於正常現象，市場密切關注下周公布的大陸貿易等數據，這將決定韓股是否跌得更深。

(工商 )