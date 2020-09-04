名嘴徐嶔煌在臉書爆料，指出林明進所進口的大陸口罩來源，就是自己在大陸所開設的公司，疑似藉此洗產地獲利 (圖／徐嶔煌臉書)

口罩國家隊成員加利科技進口337萬片大陸口罩，偽裝成台灣製出貨販賣，老闆林明進喊冤，表示是遭政府壓榨，產能不足才會出此下策，但這已經不是加利第一次被抓包。名嘴徐嶔煌今天(4日)在臉書加碼爆料，指控加利從安徽工廠進口的口罩，根本就是林明進自己的公司，完全就是洗產地發大財。

徐嶔煌在臉書PO出一系列資料，指出加利這次從大陸「安徽安景瑞」進口口罩當成台製實名制口罩出貨，而這家「安徽安景瑞」原本的名字則是「安徽安美瑞」，負責人為劉嫻。

徐嶔煌繼續爆料，指出「安徽安美瑞」是由位在江蘇的「江陰天瑞無紡布」所建的工廠，而「江陰天瑞無紡布」的董事長就叫做林明進，劉嫻則是董事成員兼任總經理，其公司背後大股東就是「加利科技」。

也就是說，種種跡象都顯示林明進透過自己在大陸公司進口口罩到台灣後，充當台製出貨，疑似藉此獲利，也讓徐嶔煌大酸「是巧合？還是要洗產地發大財？」

加利科技的老闆是林明進，他拉了中國「安徽安景瑞」的口罩，充當口罩實名制的口罩。 「安徽安景瑞」原來的名字是「安徽安美瑞」 負責人叫「劉嫻」。 「安徽安美瑞」是「江陰天瑞無紡布」建的工廠。 「江陰天瑞無紡布」 董事長叫「林明進」 董事是「劉嫻」，大股東是「加利科」 是巧合？還是要洗產地發大財？ 由徐嶔煌發佈於 2020年9月4日 星期五

(中時新聞網)