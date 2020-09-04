高雄市一名34歲秦姓男子涉嫌酒後駕駛垃圾車，行經彎道翻覆，並衝撞路邊波及大約20輛機車與單車，所幸無人傷亡，秦男輕傷，警方對其進行酒測，酒測值高達0.65毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，9月4日下午2時47分，秦男駕駛自大貨垃圾車於左營區龍德新路西向東經過彎道時，不慎失控向右翻覆，波及到停於路邊停車格約20輛普重機、腳踏車等，所幸無造成其餘用路人傷亡。

秦男酒則值達0.65mg／l，因秦男右手臂、耳朵有受到撞擊造成挫擦傷，員警戒護秦男上救護車送往高醫救治無大礙。

獲報後轄區新莊派出所及交通分隊到場維持交通順暢及測繪，留於現場翻覆之垃圾車已通知拖吊車前往先行拖吊排除，以維交通順暢。

警方調查，秦男今日中午11時許在仁武區附近吃燒酒雞，喝了兩三罐啤酒後便上路，警方訊問後依涉嫌公共危險罪嫌將秦男移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )