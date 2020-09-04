大陸一架蘇愷35戰機今天傳出，曾飛過台海中線，遭台灣的軍隊以飛彈擊中，在廣西桂林墜毀。空軍司令部4日發出聲明駁斥，此為假訊息，完全不是事實。對此，事實查核中心初步調查後，給出3點結論，並指此消息出自印度某媒體。

空軍司令部今(4)日發出聲明鄭重駁斥，此為假訊息，子虛烏有，完全不是事實。空軍司令部指出，對於網路上有心人士刻意製造、傳播不實的假訊息，企圖混淆視聽，居心叵測，本部強烈譴責這種惡意行為。

事實查核中心今表示，經檢索網傳照片及影片，此傳言訊息來源最早是9月4日早上，出自Twitter帳號「News Line IFE」，其網站為「IFE」，文字訊息稱此為「突發新聞」(Breaking news)，並在社群媒體大量轉推及瘋傳。

且經檢視，其文章的署名為「IFE管理員」(IFE ADMIN)，IFE的文章均無記者署名；其網站簡介指出，作者為關注全球政治等議題的科技人士。因此，「IFE網站並不是有公信力的印度媒體」。而部分印度媒體報導此影片時，則是強調社群平台正在瘋傳此影片，它們未能證實此影片真假。

對於外界關心，傳言指稱「台灣擊落一架中共SU-35戰機」、「侵擾台海的解放軍蘇愷35戰轟機在廣西墜毀」，是否屬實及合理？

查核中心表示，經諮詢軍事專家後，軍事專家指出，台灣的軍事戰略是「防衛固守，重層嚇阻」，在性質上屬於守勢國防，以防衛國家安全為優先。因此，若有敵機入侵我國領空，台灣空軍軍機會升空防禦，但台灣空軍絕不會任意進入其他國家領土，去擊落他國戰機，傳言的宣稱並不合理。

(中時新聞網)