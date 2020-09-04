樂天桃猿迎戰統一獅，分別由土投王溢正與洋投泰迪對決，不過兩人先發都不太穩，各失7、6分，呈現打擊大戰，統一獅靠郭阜林、陳鏞基2人就包下全部7分打點，桃猿則有朱育賢雙響炮、陳俊秀3分炮，雙方9下仍平手，滿壘時靠藍寅倫再見安，以8比7拿下勝利。

統一獅首局就有攻勢，一、二壘有人時郭阜林二壘安，先送回2分，下半局泰迪則在二壘有人時，被陳俊秀敲安，2下半朱育賢陽春炮，雙方2比2平手。

3局上陳鏞基2分砲將比數超前，5局上面對王溢正，一、二壘有人時郭阜林再有長打表現，三壘安打為統一獅再添2分，陳鏞基補上安打，統一獅以7比2大幅領先。

不過5分不夠統一獅花，下半局泰迪出現大亂流，二、三壘有人時，陳俊秀敲出3分炮，同局朱育賢又有陽春炮，是單場第2轟，此時桃猿追至1分落後，泰迪被打退場，傅于剛接手才結束此局。

6局下半傅于剛也有亂流，陳晨威、林立串聯安打，將分數追平成7比7。雙方平手僵局直到9局下半，陳俊秀敲安之後，朱育賢敲出二壘方向滾地球，此局剛換上來的二壘手林靖凱發生傳球失誤，形成一、三壘有人，接著獅隊敬遠梁家榮，1人出局、滿壘情況，面對陳韻文，藍寅倫敲出超前安打，桃猿以8比7驚險逆轉，也拿下對上統一獅3連勝。

(中時 )