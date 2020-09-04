捷克參議院議長維特齊及布拉格市市長賀吉普於4日率團至合庫銀行參訪，雙方交流與對話，尋求合作機會，近年捷克與臺灣在產業界交流已非常密切，而本次是捷克官方首次與臺灣金融業交流，深具意義，除可展現合庫銀行國際化耕耘成果及至歐洲布局的企圖心，亦可深化捷克與臺灣的國際金融合作。

合庫銀行董事長雷仲達率總行高階主管歡迎捷克參訪團蒞臨交流，並提到捷克於歐洲具優越地理位置，在汽車工業、機械產業及電機電子業極具國際競爭力，捷克在2004年成為歐盟會員國後，憑藉其技術研發優勢及高素質人力，不斷吸引外人直接投資，當地臺商投資活動亦呈現成長趨勢，近年經濟成長穩定且發展前景佳，一直是中東歐國家中不可忽視的新興市場。

雷仲達表示，合庫銀行目前正評估前往捷克布拉格設立代表人辦事處，藉由本次交流機會，除可與捷克官方展開第一次對話溝通，也讓捷克官方充分了解合庫銀行在臺灣金融市場之領先地位，除存、放款市占率皆位居國內領導地位，更擁有全臺最多通路優勢，近年亦積極強化國際布局。

捷克參訪團回應表示，歡迎合庫銀行前往設立據點，以提供捷克臺商及當地企業完善金融服務，共同開拓中東歐市場商機。

合庫銀行近年海外據點成長快速，目前海外據點數已達24個，版圖橫跨歐、美、亞、澳四大洲，並已於比利時設有子行「臺聯銀行」，為進一步拓展合庫銀行於歐洲地區業務發展的版圖，規劃將以捷克布拉格辦事處作為中東歐地區服務平台，除蒐集當地商情及開拓聯貸案源，更可強化對歐陸地區臺商客戶的金融服務。

合庫銀行在進行中的海外布局計畫尚有美國休士頓分行、越南河靜分行及平陽代表人辦事處3個據點的申設，合庫銀行將持續累積國際金融業務經驗，以提供客戶優質且便捷之金融跨境服務。

(工商 )