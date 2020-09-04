新冠肺炎疫情自年初爆發迄今，除了未見平息跡象、並還重創全球經濟與民眾信心！根據皮尤研究中心（Pew Research Center)最新調查指出，受疫情持續大幅影響日常生活，導致全球多國民眾已對經濟現況看法趨於悲觀。

皮尤今夏針對歐洲、北美與亞太區共14國民眾進行調查。結果發現許多國家民眾對自國經濟現況給予負面評價，只有少數民眾認為經濟短期將有所改善。

整體而言，認為當前經濟情勢發展良好的民眾中位數百分比只有31％、至於68％則認為很糟。

若以調查國家來看，包括北美與亞太區共10國，其多數民眾表示當前經濟現況並不佳。

至於在歐洲，民眾態度則是好壞參半。一般來說，北歐國家民眾對經濟看法較為樂觀，像是丹麥、瑞典與荷蘭等人民均對其國家經濟現況抱持正面態度。德國民眾則看法分歧，51％認為良好、47％表示糟糕。

至於其他歐洲國家，例如比利時、英國、法國、西班牙與義大利等民眾則對其自國經濟現況給予負面評價。

(工商 )