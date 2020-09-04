美國勞工部周五（4日）發布8月就業報告指出，雖然非農就業人數新增137萬，較7月的173.4萬人大幅放緩，不過失業率卻從10.2％意外急降至8.4％，創下新冠疫情自3月爆發以來最低。

自疫情開始在美國本土快速擴散後，失業率曾在4月遽升至近15％的高峰，超越2007年到2009年經濟衰退時期創下的10％紀錄。如今不到數月時間，失業率已快速回跌到8.4％，超出市場預期的9.8％。儘管如此，該水位仍遠高於疫情爆發前的2月份，當時失業率降至3.5％、締造半世紀來最低。

至於在新增就業人數方面，自6月寫下480萬人的新高紀錄，之後就業市場復甦速度已經明顯放緩。勞工部表示，上月新增工作主要來自政府部門，聘雇34.4萬人，約占8月新增工作數目的四分之一。其中光是普查局員工就增聘32.8萬人。

另外零售業上月也新增24.9萬個職務；專業與商業服務業則聘僱了19.7萬人。至於在這次疫情中受創最深的休閒與旅館業也新增17.4萬人，多數來自酒吧與餐廳。

(工商 )