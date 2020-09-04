電動車大廠特斯拉（Telsa）周四股價大跌，連續三個交易日下滑，跌幅超越18％，正式宣告進入修正階段。除了市場拋售科技股的趨勢外，特斯拉發行50億美元新股稀釋現有股東權益，以及最大外部投資人出脫持股，都是不利公司股價的因素。

特斯拉周四股價大跌9.02％，周二至四的跌幅深達18％，創下3月中以來最大三日跌幅，周五盤中續跌1.96％，每股報399.03美元。

特斯拉股價周二盤中攀抵502.49美元的歷史新高，但這股劇烈漲勢如今開始趨緩，投資人趁高點獲利了結或許是原因之一。

分析師表示，更關鍵原因在於特斯拉周二宣布發行新股並「不定時以市場交易價格出售」，導致公司當日股價終場大跌4.67％，而股東巴美列捷福（Baillie Gifford）周三表示為了符合規範須將特斯拉持股比重從6.3％降至5％以下，導致該公司股價再度下探5.8％。

(工商 )