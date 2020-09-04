華南銀行響應ESG議題，於綠色金融聯貸業務再下一城。城市發展電業公司為支應屏東縣太陽能電廠建置所需資金，委任華南銀行統籌主辦新臺幣35億元聯貸案，於4日完成簽約。

本聯貸案除由華南銀行統籌主辦，參貸銀行包括兆豐銀行、臺灣銀行、凱基銀行、彰化銀行、兆豐票券、合庫票券，共計7家金融機構，參貸情形十分踴躍，最終以1.4倍超額認購完成募集，充分顯示銀行團對本案的肯定及支持。

本案是寶佳集團成立「寶晶能源」跨足太陽能發電業的第一個大型案場，規劃未來3年內投入新臺幣150億元，響應屏東縣政府的800MW計劃，在屏東地區興建約300MW太陽能電廠。

城市電業為寶晶能源所成立的特殊目的專案公司，已成功整合86公頃的土地，規劃裝置總容量達86MW及一座專屬升壓站，並擁有優秀的財務及技術團隊，再加上寶佳集團的資源挹注，獲得銀行團的鼎力支持。由於本案坐落土地長期以來存在淹水及地層下陷等問題，導致無法耕作，發展綠能不僅可涵養地下水，減緩地層下陷，並能增加地主收入及就業機會，創造多方共贏的局面。

去年初，Google宣布在台南購買10MW的綠電，供應其在彰濱工業區的資料中心使用，為Google在亞洲的第一筆綠電採購案。台積電更在今年7月宣布將採購「沃旭能源」二處離岸風場920MW裝置的所有發電量，為全球再生能源最大的企業購售電契約。台灣與全球科技供應鏈高度連結，隨著Apple、Google等全球知名企業紛紛加入RE100組織，並開始要求其供應鏈廠商跟進，提高綠電使用率，發展綠電儼然已成為國際趨勢。總統蔡英文上任以來，大力推動「五加二產業」暨「六大核心戰略產業」，綠能產業發展均納入其中，希望打造台灣成為亞太綠能中心。

金管會近期更宣布推出「綠色金融行動方案2.0」，鼓勵金融機構對有助ESG永續發展的企業授信。華南銀行是唯一曾榮獲光鐸獎殊榮的泛公股行庫，近年對綠色金融的倡導不遺餘力，除了已與五個縣市政府及二家優質企業簽署MOU，合作建立綠能融資平台，更深入各工業區或受邀在各場合宣導綠能發展。

華南銀行長期耕耘聯貸市場，掌握產業脈動，客製化融資架構，依聯貸市場指標REFINITIV統計，在上半年主辦聯貸排名第三，創下華南銀行歷年來聯貸業務最佳成績。

華南銀行近來更為響應政府紓困政策，獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比三項第一，亦全力配合政府新南向政策，首度榮獲海外信保基金「新南向國家融資金額成長優等獎」的肯定。華南銀行將持續積極配合政府政策，成為扶植企業永續發展的資金需求後盾。

(工商 )