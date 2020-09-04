躍居全國數量第一的台中市電動公車，目前車輛數達182輛，為增加電動公車辨識度，台中市8家公車業者，統一新塗裝電動公車，4日公開亮相。與會的台中市長盧秀燕表示，她上任以來，台中市電動公車數量145輛，預計今年底再增至190輛，希望任內將力拚電動公車數倍增至290輛。

截至4日為止，台中市8家公車業者的電動公車數量，共計182輛，包括四方47輛、捷順46輛、中鹿45輛、中台灣16輛、豐原14輛、台中8輛、苗栗4輛，及全航2輛。其中，四方目前是台中市電動公車最多的公車業者。

與會的唐榮車輛董事長兼四方總經理何義純表示，四方電動公車妥善率達98％，預定今年底再增至54輛，計畫三年內倍增至108輛，藉以擴大電動公車的服務能量。

盧秀燕強調，改善空污是市府最大的目標，一定要全力以赴，在消極面上，市府打擊不法空污來源，保障人民安全；積極面則發展綠色能源，經過一年半的努力，目前空氣品質比前年進步三至五成，更建置綠色運輸系統。其中，台中市電動公車數量達182輛，位居全國第一。

盧秀燕希望任期內，能夠將電動公車數量，倍增至290輛，搭配「雙十公車」政策，即每趟前十公里免費，十公里以後的里程，最多只收10元，藉以提高民眾搭乘大眾運輸意願。

盧秀燕說，公車為中市最大量，也最主流的大眾運輸工具，市府積極推動電動公車有3個原因，包括第一、無噪音問題；第二、傳統公車多為柴油車，產生的廢氣，讓人感覺不適；第三則是節能減碳，減少CO2排放量。

至於新塗裝的電動公車，以白色為底，搭配綠色閃電，象徵綠能環保、快速便捷，感謝8家公車業者願意響應，加入綠色運輸行列。

台中市交通局長葉昭甫表示，電動公車的優勢，包括能源使用效率高、乘坐平穩舒適、不製造空氣污染，及減少溫室效應，且公車行駛時，安靜無噪音，預計今年底還有8輛電動公車投入服務。

葉昭甫說，電動公車占台中市公車總數10％以上，每年約可減少5.07公噸的PM2.5排放量，後續也將持續配合中央推動「2030市區公車電動化執行計畫」，積極鼓勵客運業者參加交通部各項電動公車補助計畫，並以2022年電動公車數量達350輛為目標。

交通部已公告開始受理今年電動大客車補助計畫申請，市府積極協調客運業者提報汰舊換新補助申請，藉以加速汰換老舊柴油公車，改為電動公車。

(工商 )