史萊姆的第一個家首頁寫著斗大公告，表示網站仍每天更新。(圖擷取自史萊姆的第一個家網站)

「史萊姆的第一個家」創站至今已23年，是不少七、八年級生剛接觸網路時代的珍貴回憶，網站提供許多免費的單機遊戲。但隨著科技進步，來到了人手一「機」的時代，網站的訪問人數也就慢慢消減。不過近日有網友發現，雖網站不及以前的火熱，但卻堅持持續更新，讓許多網友看了佩服之外也紛紛淚喊，「是童年啊！」

史萊姆的第一個家創立於1997年，當時網際網路剛盛行，該網站提供眾多免費遊戲，「夢遊先生」、「紫色恐怖」、「小朋友下樓梯」、「貓狗大戰」等遊戲，可以說是陪伴許多學生度過電腦課的時光。數一數該網站也已建立了23個年頭，可說是擁有骨灰級的歷史，但就有網友發現，該網站依然堅持「每日更新」，精神令人佩服。

實際進入網站，可以看到頁面中有著斗大的公告表示，「每次updated後都會記錄哦」，往下一拉觀看更新紀錄，便可發現從2018年1月起至2020年9月，每個月都會發布各種軟體的更新版本，且更新內容詳細，一點也不馬虎，讓許多網友看了相當感動。

消息一出也讓許多網友震驚的說，「居然還在！！」、「好懷念」、「太神啦！打雪球、夢遊先生都是回憶啊」、「以前國小電腦課的回憶」、「好站！很多免費軟體。」也有不少網友大讚站主的毅力，「這種堅持真的厲害」、「還在不容易，站主真佛心來的」、「剛去看，幾乎每天更新太強了！」

(中時新聞網)