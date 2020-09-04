45歲台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員Akira結婚1年多，碰上疫情關係，暫居日本。然而一向寵粉的她，也不忘透過社群網站更新近況，今(4日)更在臉書分享2張時尚美照，大秀9頭身完美比例，令粉絲激讚太美了！

志玲姐姐雖然人在日本，但仍不忘與所有喜愛她的台灣粉絲博感情，今晚又突然PO出2張時尚美照，一襲黑色連身褲裝不僅秀出她9頭身完美比例加上逆天長腿，還寫下「相信愛和希望」散發滿滿正能量。

另外，志玲姐姐的上衣更藏驚喜，一個轉身讓胸前白皙光滑的皮膚全都露，春光若隱若現讓網友驚艷留言「好美的志玲姐姐，身材真好，妳要多拍美美的照片給我們看喔，很喜歡妳看到妳就會很高興開心」、「真的很美」、「只有志玲姐姐能駕馭這套衣服」，還有人不忘關心林志玲做人進度，真心祝福女神早生貴子。

其實林志玲早前接受越洋訪問時，就透露自己雖然也很期待懷孕，但真的還沒有。不過她也收到很多朋友給的助孕禮物，開玩笑說：「大家都說這些東西要放在枕頭下才有用，我的枕頭就越來越高，但謝謝大家禮物，我們現在會每天禱告，期待好事發生。」

(中時新聞網)