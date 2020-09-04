新北市三重區藥師發現，收到來自加利科技有限公司八里廠出貨的實名制口罩當中，有1包附有安徽製等簡體字樣標籤，經新食藥署追查，發現該廠在8月輸入數批約337萬餘片非醫療用口罩，再以醫療用名義混充醫療用銷售，此事引起輿論譁然。對此，國民黨台北市議員羅智強直批，這根本是一個藥師打敗了一個政府。

羅智強在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，「千錯萬錯別人錯，就是我沒錯，你會發現政府遇到一些失能的狀況，其實標準的處理模式就是，先錯萬錯所有錯先推給別人。」

羅智強指出，首先第一件事情是，「一個藥師打敗了一個政府，337萬片口罩、改標的口罩，奇怪了，竟然是一個藥師發現，那這樣我們還需要整個政府的管制嗎？」

接著羅智強點出第二件事情，即廠商的問題，而這個問題用4個字就能講完了，「非法就辦」，如果廠商有違法，那也沒什麼好說的，「就辦啊」，可是今天政府卻大張旗鼓把責任推給廠商。

羅智強質疑，「你那麼龐大的政府，為什麼今天這337萬片口罩，最後是靠一個藥師揪出來的？」並指出，3月就已經發現有違規的紀錄了，海關也查獲了，那至少證明你政府通報系統有問題。

(中時新聞網)