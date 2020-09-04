捷克參訪團離台 維特齊：民主是雙方共同的連結和價值 23:562020/09/04 中時 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷克參訪團晚間搭機返國，登機前參議院議長維特齊（左起）與立法院長游錫堃擊肘道別。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 結束6天訪台行程，捷克參訪團4日晚間搭機返國，立法院長游錫堃夫婦及外交部長吳釗燮等人也特地前來送機。 登機前參議院議長維特齊表示，感謝台灣政府及人民的熱情招待，民主是雙方共同的連結和價值，希望日後大家在各個領域能有更深入的合作。 維特齊於8月30日率團來台，參訪團成員包括科研人士、參議員、企業代表及學術文化界人士等89人，其中布拉格市長賀瑞普也隨行來訪，這也是捷克歷來最高層級的訪台團。 (中時 ) #捷克 #參訪團 #維特齊 #游錫堃 #吳釗燮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 合庫銀行與捷克參訪團交流 深化國際金融合作 22:442020/09/04 財經 台美日歐攜手力促供應鏈重組 AIT、貿協發表聯合聲明 22:012020/09/04 財經 回來、在此與封箱的這個時候 訪吳興國談《李爾在此》封箱演出 09:002020/09/04 生活 全球供應鏈重組 吳釗燮：台灣是可靠的夥伴 16:432020/09/04 政治 YS帶領青年電台職場體驗 青年圓夢當主持人 20:232020/09/04 寶島 華南銀主辦城市電業聯貸 力挺綠色金融行動方案 22:522020/09/04 財經 海峽論壇將登場 陸委會提3禁止 04:102020/09/04 全球財經 看過來 2020國慶主覺視長這樣 13:522020/09/04 政治 行政院中辦引薦優良廠商 助金門縣府儲備迷彩特色口罩 19:182020/09/04 生活 華創投資鴻華 品牌轉型邁大步 04:102020/09/04 財經要聞 政治熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 - 政治 李四川心碎了？網：韓國瑜走後高雄路平被搞成這樣 - 政治 韓國瑜4政策陳其邁市府將全取消 網怒嗆一針見血 - 政治 美國軍售台灣破銅爛鐵？名嘴爆F16「1照」：對岸看光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。