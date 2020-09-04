結束6天訪台行程，捷克參訪團4日晚間搭機返國，立法院長游錫堃夫婦及外交部長吳釗燮等人也特地前來送機。

登機前參議院議長維特齊表示，感謝台灣政府及人民的熱情招待，民主是雙方共同的連結和價值，希望日後大家在各個領域能有更深入的合作。

維特齊於8月30日率團來台，參訪團成員包括科研人士、參議員、企業代表及學術文化界人士等89人，其中布拉格市長賀瑞普也隨行來訪，這也是捷克歷來最高層級的訪台團。

(中時 )