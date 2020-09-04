「加利」公司近日被查出，在8月間進口337萬片陸製的非醫用口罩，混充醫用口罩進入實名制通路銷售，對此負責人林明進反嗆，以參加國家隊為恥，引起各界熱議。對此，國民黨立委蔣萬安表示，「請大家檢查手邊的實名制口罩，是否有『Carry Mask』字樣，9/11前趕緊退換貨」。

「加利科技公司」製造的口罩，昨日驚爆進口大陸製混入國家隊實名制醫用口罩，已有約4百多萬片流入新北市10行政區、8萬片流入台北市的中正、大同、中山、松山、大安、萬華、信義區，另外也有35萬片流入宜蘭縣。負責人林明進則表示，以參加國家隊為恥，希望「趕快把我踢出國家隊」。

蔣萬安今(4日)在臉書貼文呼籲民眾，檢查手邊的實名制口罩，是否有「Carry Mask」字樣的口罩，即日起至9/11前，大家可至實名制藥局、衛生所換貨，且換貨不需健保卡。

因此次事件攸關國人健康及防疫，蔣萬安表示，他也要求食藥署查明事件發生原因，究竟是「徵用過程、檢驗、出貨」哪一個環節出問題，該如何防堵類似事件再發生，讓民眾能夠安心，避免不良廠商混充劣質口罩，透過實名制發送，造成防疫缺口。

(中時新聞網)