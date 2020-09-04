陸美經濟脫鉤，新冠肺炎疫情更加速各領域的數位轉型，數位貨幣也不例外，數位人民幣5月已開始試點發行，誰會是非美元霸主，備受外界關注，行政院前院長、新世代金融基金會陳冲表示，各國中央銀行都將面臨迫在眼前的法定數位貨幣發行問題，未來會是全新金融風貌的改變。美元霸權地位，是否會因數位貨幣發展而受影響，這也端視未來二大經濟體是和還是鬥。

美國聯準會本年6月的資產負債表，相較2018年規模淨增3兆，總資產達到7.14兆美元，其中買入政府債券4.17兆，顯示過去一年，聯準會經由買入政府債券達2兆美元來QE。鮑爾27日在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 召開的全球央行年會發表專題演說，宣布Fed對通貨膨脹目標將採取前所未見的「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫時超過2％目標，也會維持低利率。陳冲認為，這似乎暗示透過QE通膨讓美元貶值，減輕其債務，相對將影響其他國家的經濟，事實上很多國家一直想擺脫美元的影響力。

陸美從2018年一路從貿易戰、科技戰、軍事外交戰到貨幣戰，加上香港國安法問題，對大陸實施人員制裁等。在伊朗核武議題問題，龐培歐也對外宣稱如中俄不支持，絕對會施予制裁。川普在9月23日的福斯訪談節目，又加碼放話表示，陸美經濟可能全面脫鉤，如果成真，全球貿易可能被迫發展非美元清算體系，誰會是未來非美元清算的霸主，歐元、人民幣、英鎊或日圓。或許中國大陸有意放任陸美關係惡化，以利其發展人民幣國際化 ？

在超主權的儲備貨幣未出現前，誰具有非美元清算貨幣的潛力。陳冲指出，那要看誰作為全球貿易量的計價幣別占比高，才會衍生以該幣別作為結算、支付清算系統、交易、外匯儲備的需求。目前全球貿易的計價支付，歐元排第二位。但中國大陸更是積極推動人民幣國際化，可以從2013年起正式提出一帶一路，2015年10月人民幣跨境支付系統（CIPS）運行，2016年被納入國際貨幣基金SDR（特別提款權），並成立亞投行等大戰略架構，逐漸形成人民幣國際化藍圖(陳冲名家觀點-數位幣點火…人民幣挑戰美元霸權)。尤其是推動數位人民幣，今年5月，中國人民銀行（大陸央行）率先試點發行數位人民幣，搶在全球央行前，應也是推動及強化人民幣國際化的一環。

在推動央行數位貨幣，以日本的動作最為頻繁，今年2月6日，日本媒體透露，歐洲中央銀行等六家歐洲、日本、加拿大的中央銀行(美國未參加)，將於四月中旬，首次召開會議研究CBDC(央行數位貨幣)。可能因疫情關係，而未如期召開。美國聯準會也從原本不熱衷發行數位貨幣的態度轉變為積極面對，美國商品交易委員會（CFTC）前主席J.Christopher（Chris）Giancarlo也籲發行「數位美元」，有助鞏固美元霸權地位。

今年7月七國集團（簡稱G7，包括美、英、德、法、日、意、加），同意就央行發行數位貨幣展開合作，預定 9 月在美國舉行高峰會議，討論數位貨幣問題，其中也將中國「數位人民幣」作為國際性結算手段推廣的情況、國家掌握用戶購買歷史等個人資訊的風險等事項列入議題。美國也改變原先不参與的態度，可能為維持美元優勢轉為参加。根據英國《金融時報》的報導，來自美國數位商務委員會(US Chamber of Digital Commerce)的一項調查研究，中國人行已申請了84項與其數位貨幣DCEP有關的專利。在陸美科技戰分別祭出技術出口限令後，未來全球央行數位貨幣領域，正在進入愈加激烈的競爭狀態。

科技進步是必然，新冠肺炎疫情加速各領域的數位轉型，數位貨幣也不例外，數位人民幣5月已開始試點發行，誰會是非美元霸主？ 各國中央銀行都將面臨迫在眼前的法定數位貨幣發行問題，未來會是全新金融風貌的改變。美元霸權地位，是否會因數位貨幣發展而受影響，這也端視未來二大經濟體是和還是鬥。

(中時 )