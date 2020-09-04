俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）成為全球首款註冊的新冠肺炎疫苗，但只進行了第一期與第二期試驗，未完成完整實驗程序，因此安全性和有效性備受西方國家與專家質疑。俄羅斯把測試報告提交知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）進行同儕評鑑，期望能夠平息外界對於俄羅斯疫苗的質疑。

《刺胳針》4日刊登了「史普尼克5號」的兩項測試結果，測試在今年6月至7月期間進行，共有76位年齡介於18-60歲成人接受疫苗注射，結果所有人都在28天內產生抗體，並且沒有嚴重副作用。

報告提到：

「這兩個為期42日的測試，各有38名健康成年人參與，沒有參與者被發現有嚴重副作用，並證實接種疫苗者都產生抗體反應。」

不過，《刺胳針》也提到，仍需要進行大型和長期的測試，包括安慰劑的對照組比較，以及後續追蹤，才能保證疫苗在預防感染新冠肺炎具有長期的有效性和安全性。

俄羅斯主權基金挹注了「史普尼克5號」的研發，基金執行長德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，這次公開報告是因應過去3周以來，外界對「史普尼克5號」的質疑。。

他更稱，既然俄方已經解開外界所有疑慮，接下來便輪到俄方對部分西方疫苗提出疑問。

《刺胳針》指出，「史普尼克5號」的早期測試顯示，疫苗會讓T細胞產生反應。而科學家一直研究T細胞在對抗新冠病毒感染過程中扮演的角色，而近期研究顯示，T細胞可能比抗體提供更長期的保護。

「史普尼克5號」分兩劑注射，兩劑之間相隔21天，分別針對腺病毒Ad5和Ad26（human adenoviruses Ad5 and Ad26）。

刺胳針指出，接種疫苗志願者的抗體量是康復者抗體量的1.4-1.5倍。相比之下，英國制藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）接種疫苗志願者的抗體水平，大約相當於冠狀病毒感染者的抗體水平。」

德米特里耶夫表示，「史普尼克5號」的大規模測試已經在上星期展開，並招募了至少3000人參與，預期10月或11月便會有初步結果。

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(中時 )