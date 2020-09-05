因應政府明年起放寬含瘦肉精美豬進口，兼任國民黨主席的立委江啟臣除發動反美豬公投，也將提出食安法修正草案，明定中央主管機關公告美豬的萊克多巴胺容許值前，必須先召開公聽會，並經立法院議決後才能實施。

江啟臣與藍委蔣萬安將共同提出「食品安全衛生管理法第4條、15條文修正草案」，草案明定，中央主管機關要變更特定產品的管理措施、公告食品殘留農藥、動物用藥的安全容許量，以及原子塵或放射能污染安全的容許標準前，除應適用「行政程序法」第1章第10節聽證程序的規定，召開公聽會外，也須經過立法院議決後，才能施行。

江啟臣認為，變更食品與食品添加物殘留農藥或動物用藥安全容許量，以及食品中原子塵或放射能污染安全容許標準，攸關全民健康，不宜由行政機關逕行決定，應經立法院議決後始得施行，防止行政機關規避監督、恣意濫權，確保民眾健康與食品安全。

至於召開公聽會的原因，江啟臣說，公聽會與公聽會雖然同屬為廣納公眾意見的機制，但相較公聽會，公聽會規定較為嚴謹，包括主持人選任、會議進行過程等皆有明文規定，結果對於相關政府決策具有一定拘束力，而公聽會既無嚴格程序規定，其結果也無任何強制拘束效力。

(中時 )