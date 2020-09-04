調查單位從公司內帶走9箱鈔票與口罩，但因為數量太大，箱型車載不完，恐還會有第3波搜索。（戴上容攝）

調查局人員在公司內搜索2個多小時，起出大量鈔票與口罩。（張睿廷攝）

新北市八里「加利科技公司」遭踢爆以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩，士林地檢署、台北市調處介入調查，4日兩度帶著負責人林明進回到八里工廠蒐證，調查局人員晚間11時許帶走2台電腦主機、9箱口罩及鈔票，粗估約有800萬，且因為東西太多，車子裝不下，恐還會啟動第3次搜索。

口罩實名制今年2月6日上路，台灣對工廠口罩皆須經中央徵收，但3日卻傳出八里有口罩工廠將大陸口罩混雜台灣製口罩來繳交，檢警發動搜索。

檢調今日下午3時30分將公司負責人林明進帶回八里公司調查，經過2個多小時後蒐證後，將林明進帶離公司，未料，士林地檢署檢察官晚間8時20分又再度帶著林明進回到八里公司蒐證，檢調於9時20分帶著林明進與另一名女員工離開公司，留下調查局人員繼續搜索。

調查局人員在公司內繼續搜索相關證物，約於晚間11時許離開，調查單位共帶走2台電腦主機與9個箱子，裡面除了口罩以外，還有多袋鈔票，粗估約有800萬，令人為之震驚。

而且工廠內口罩與現金似乎因為太多，調查單位的廂型車裝不下，離開公司時裡面還留有1、20個紙箱，恐還會有第三波搜索。

(中時 )