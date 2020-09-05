最了解台灣的日本記者野島剛，從社會脈絡、文化層面深入剖析，

提出46個令人深思的觀點，

帶大家從日本思維看台灣，也由台灣視角理解日本。

在比賽中，日本人認為「美學」比「勝利」更重要，

志村健的本名竟是源自德川家康，

日本天皇登基晚宴為何每次都堅持用法國酒？

日本人眼中的台灣

日本人來到台灣旅遊，最常見的行程組合莫過於鼎泰豐的小籠包、故宮的翠玉白菜、還有腳底按摩這三項。其中，按摩受日本人歡迎的理由，是因為台灣按摩師的手藝好，又價格便宜。

但近來，到台灣享受按摩的日本遊客減少了，在旅遊書上介紹的台灣按摩情報，似乎也沒有比以前多，這應該與日本的「價格崩壞」有關吧！日本麥當勞的漢堡從兩百日圓降價為一百日圓，吉野家的牛丼從四百日圓降價為兩百日圓，現在是連按摩價格也砍半了。

不過誰知台灣未來是否會有一天也發生價格崩壞，出現很多五百元按摩店呢？

【精彩書摘】

日本觀光近年突飛猛進，旅客不只去東京，更往其他的地方城市分散。

那台灣呢？除了台北之外，要如何讓不一樣的台灣也被看見？

即便是不喜歡日本首相安倍晉三的人，也必須承認他的確做出了一些成績，其中最引人關注的，就是成功吸引外國觀光客來日本。當然，不能說都是安倍一個人的功勞，但將來日本人回想起日本國際觀光快速發展的歷史，一定會記得東京、大阪的街頭景色一變，百貨公司、藥妝店開始充滿外國人，都是從二○一二年安倍首相上任開始的現象。

我們先從數字看起吧。二○一○年，日本的外國觀光客只有八百萬人，還少於韓國和新加坡。但二○一七年急速成長為兩千八百萬人，在我寫這篇文章的二○一九年，應該可以突破三千萬人，超越前面的馬來西亞、香港，在亞洲僅次於中國和泰國。世界經濟論壇二○一七年公布的全球旅遊競爭力排名，日本更在一百三十六個受評比國家與地區中奪下第四位，僅次於西班牙、法國和德國。

但是在二○○○年以前，日本吸引觀光客的能力還不如香港、澳門、新加坡這樣的小國，以及觀光資源不算豐富的韓國。當時，即便是日本人也自嘲自己是觀光後進國。

為什麼日本會急速成長，成功吸引這麼多觀光客？當然，一方面是因為安倍政府上任後，讓日圓貶值的關係。但後來日圓走勢也告一段落，說明應該不只是這個原因。壽司等和食文化走向世界，可能也有關係。但更重要的是，這五年來，日本地方觀光一口氣活躍了許多。

二○一○年前後，東京、大阪、愛知這三大都市，就佔了日本海外觀光客住宿總人次的一半。二○一五年之後，這個比例降到三分之一左右。不是東京的觀光客減少了，而是到其他地方的觀光客增加了，才讓東京的比例相對下滑。

也就是說，從成田機場或東京國際機場( 羽田機場)降落的外國觀光客，不在當地住宿，而是直接前往目的地去了。「脫離東京」化為現實。外國觀光客認知到日本地方的魅力，而且幅度較以往大幅提升的原因之一，是日本政府透過「Visit Japan」(造訪日本)宣傳活動，向來到日本的外國觀光客推廣日本地方城市的資訊。

同時很重要的，是地方的努力。以前，日本地方政府首長幾乎不會走訪海外。但現在即便是連假，日本知事、市長的行程，都安排了「 海外巡迴」。這些首長各自走向台灣、香港、中國、韓國等觀光客的主要來源國，進行推廣。在台灣，也常看到日本各個地方首長來訪的新聞，這是十年前左右開始的現象。

而成果也如實展現。比方說，二○一六年靜岡縣的外國觀光客人數，就比前年成長二二一．二％，是兩倍以上的高成長率。靜岡縣的強項是地理位置，正好位於世界遺產富士山、東京與大阪中間，即便是坐新幹線直通目的地，靜岡也確實是中途下車的路徑之一。三重縣也很努力，成長率為二一九．四％。第三名的茨城縣，也有二一三．四％。

總之，應該可以說，日本四十七個都道府縣中，任何一個地方都感受到外國觀光客的成長，順利把整體標準拉高，這就是日本觀光成長的原因。

我認為這件事突顯出，台灣振興觀光的突破點也應該要從地方開始，因為台灣的外國觀光客極度集中在台北，跟其他城市的落差很大。雖然我手邊沒有具體數據，但若翻開日本的台灣旅遊書，台北的內容就佔了九成，其他城市的資訊少的可憐。當然，日本人也有責任，然而台灣這邊的行銷不足，可能佔了更大比例。

大約十年前，我就開始在思考怎麼解決這個問題。對日本人來說，比較容易感受到魅力的是台南，所以我就先想拓展台南觀光的策略。那時我和朋友們，包括當時的台南市議員郭國文還有日裔作家一青妙一起討論，計劃透過在日本出版介紹台南的書，提升台南知名度。

當時的市長賴清德接受了我們的提案，一青妙就在台南市政府的協助下，陸續出版了《我的台南》和《台南》兩本書，目前成為日本人到台南觀光的聖經。現在台南已經是日本人到台灣旅遊的第二選項，而且仍在不斷成長。台南的海外觀光客中，日本人也是最多的。

此外，現在自行車與鐵道的環島，在日本也愈來愈受到關注。因為環島是觀光客可以走出台北、享受整個台灣的旅遊方法。我們為了提升環島的知名度，在各地都舉辦許多活動，宣傳環島的各種魅力。好處是可以透過環島體驗台灣的北部、南部、東部，而且留在台灣一週以上，也可以帶來很好的經濟效益。

日本成功吸引外國觀光客的關鍵，在於「強化地方觀光」。成功的原因是，地方政府和觀光業界共同努力，而中央政府也傾力支持。不過在台灣，政黨對立高漲，只要中央和地方的執政黨不同，往往雙方合作就難以暢行無阻。但在這個各國互搶海外觀光客的時代，大家都知道，不能再等閒視之。

觀光過程中，少不了會遭遇到未知情況這類令人興奮的體驗。就像看膩東京、大阪的台灣人，開始轉向北陸、四國、九州等一樣，也有日本觀光客太熟悉台北101、故宮、中正紀念堂、小籠包，而想認識不一樣的台灣。

如今，我們已經看見台灣觀光的突破方向，改變的時刻已經到了。現在要全民舉國同心，認真推動台灣地方觀光。

(本文摘自《看見不一樣的日本：「高級國民」引發階級對立，獲勝之道講求美學，不讓座是怕被嗆聲或婉拒……野島剛的46種文化思索與社會觀察》/時報出版)

【作者簡介】

野島剛

資深媒體人、作家，大東文化大學特聘教授。1968年出生，就讀日本上智大學新聞系期間，曾赴臺灣師範大學及香港中文大學交流學習。1992年畢業 後，曾任職於朝日新聞社，擔任駐新加坡、臺北特派員。曾赴伊拉克、阿富汗等戰地前線採訪，後擔任東京本社政治部記者。擅長採訪報導兩岸三地華人圈的政治、外交、文化等多面向議題。

2016年開始成為自由媒體人，2019年就任大東文化大學特聘教授。著有《伊拉克戰爭從軍記》、《兩個故宮的離合》（聯經）、《謎樣的清明上河圖》 （聯經）、《最後的帝國軍人：蔣介石與白團》（聯經）、《台灣十年大變局：野島剛觀察的日中台新框架》（聯經），以及《銀幕上的新台灣：新世紀台灣電影中 的台灣新形象》（聯經）、《故宮90話》（典藏藝術家庭）、《日本人默默在想的事》（時報）、《原來，這才是日本》（時報）、《漂流日本：失去故鄉的台灣人》（游擊文化）、《野島剛漫遊世界食考學》（有方文化）等多部作品。目前為 《蘋果日報》、《天下雜誌》、《報導者》與《轉角國際》專欄作家。

2014年將中文漫畫《中國人的人生》譯為日文，榮獲日本文化廳藝術祭漫畫部門優秀作品獎；2016年以《台灣十年大變局》原文著作『台湾とは何か』榮獲樫山純三賞；2018年榮獲臺灣第17屆卓越新聞獎，創下史上首次外國人獲獎的紀錄。

《看見不一樣的日本：「高級國民」引發階級對立，獲勝之道講求美學，不讓座是怕被嗆聲或婉拒……野島剛的46種文化思索與社會觀察》/時報出版

(中時新聞網)