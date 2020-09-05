日本的變與不變

日本過去把追求成長視為理所當然，加班時數愈多，愈覺得企業有在成長。員工也因為感受到「工作的意義」，而忍受漫長的工時。有些人認為，為了背負工作的責任，就該忘掉薪水，犧牲自己的時間和家庭來努力。

但現在的日本已邁入低成長時代，即便奮力工作，企業不一定會成長，日本經濟也不一定會成長。既然薪水不變，就不用勉強自己用力加班。我們的思考方式，自然會往這個方向改變。

每年，日本認定過勞死的人約兩百位。沒有什麼工作是比生命更重要的了。每個月加班到一百小時，這太荒謬了。我期盼有一天，日本「殘業」（加班）文化絕滅，不會再有任何一個人因為「過勞死」而離世。

【精彩書摘】

現在，用「民調治國」評論台灣的聲浪不絕於耳，每天都可以看到關於民調的新聞。

有誰知道，台灣的選舉民調到底有多少？對於長期觀察台灣政治的我來說，感覺這幾年台灣的選舉民調逐漸增加，對外發表的頻率也日漸升高。

這時候，媒體會以「 最新民調」為題，大肆報導一番。任何政治人物都會因為民調結果而憂喜參半。很明顯的，民調數字正在塑造台灣政壇的走向。台灣是「民調先進國」，也的確慢慢走向「民調治國」的地步。

本來，日本人看待台灣的民調結果，就有一個先入為主的觀念，那就是不能輕信台灣的民調結果。具體來說，《聯合報》、ＴＶＢＳ立場親國民黨，就會產生對國民黨候選人有利的結果。反之，若是綠營智庫的調查，就會對民進黨的候選人有利。

每次聽到日本人說出這樣的疑慮，我都會這樣回答：「民調就是科學。只要問題和調查人數的設計得宜，基本上，民調結果就和調查機構的政治傾向無關。」

當然，我也可以想像，很多台灣人會反駁我，事實並非如此。就像有人會說，民進黨支持者若接到偏國民黨的民調，就不會據實以告。但我們在談民調的時候，像我專攻新聞學的人能說出最公正的答案，就是「民調是一門科學」。比方說，我個人就不覺得，ＴＶＢＳ的民調會刻意讓民進黨的候選人支持率較低。

事實上，民調是統計學，也是建構在科學基礎上的一門學問。民調廣泛應用的起源在美國，當時還產生了一場辯論：究竟民調是不是樣本數愈多，結果就愈正確？

一九三六年，當時的美國總統大選是由民主黨的羅斯福和共和黨的蘭登對決。選情緊繃，難以預料誰會當選，也因此受到全美關注。美國深受歡迎的雜誌《文學文摘》(Literar y Digest)以當時全美投票人數的二十分之一為樣本數，針對兩百萬人進行民調，結果顯示蘭登會當選，但實際投票結果是羅斯福勝出。

成功預測羅斯福當選的是直到今天依舊知名的民調公司蓋洛普。他們只以三千人為樣本執行民調，但為了避免結果偏頗，他們在全美各地挑選不同世代的選民來做調查。

民調從此邁向實證階段，統計學上的「中心極限定理」也由此而生。意指樣本數再多，但只要超過一定規模，結果的準確性就不會改變。

因此，最近的民調是針對一千人左右的規模，透過電話隨機抽樣調查，結果的誤差率在三％左右。即便是以一萬人為樣本，跟一千人做出來的結果相比，理論上誤差也不會太大。

但若樣本數不滿一千人，誤差率就會升高。所以民調結果公布時，都會寫到「針對多少人進行調查，收到多少份回覆」，一旦回覆的樣本數低於五百人，就可以用懷疑的眼光看待這份民調結果。

我可以理解，為什麼多數人關心民調。畢竟在這樣的群眾社會裡，要知道群眾的意見，最準確的方法就是利用民調。

但我們不能忘記，民調是指向眼前的「現實」，而非指向「未來」。應該很少人會認為，二○一八年的蔡英文可以贏得二○二○年的總統大選。現在發生的事，是當時的民調看不出來的。

蔡英文民調復甦的原因，除了本人的努力以外、香港局勢變化、美中貿易戰、習近平一國兩制演講的失敗等因素，都是一般人絕對難以預測的外部因素。韓國瑜戲劇性的登場，人氣又急速下滑，這些都是民調無法預測的，包括他本人在內。

我認為，政治家的成敗終究還是靠決心、能力和運氣的三個因素來決定。運氣不是我們做了什麼就能改變。能力也不會馬上就能提升。但決心的部份，自己就能創造很大的改變。有時，堅定的決心也能影響人的運氣和能力。

現在日本政治圈成了一人獨大的局面。首相安倍晉三的任期將在日本政治史上居冠，但二○一二年的自民黨魁選舉時，初期民調結果顯示，安倍晉三的支持率還不及石破茂、町村信孝、石原伸晃等候選人。他不顧身邊人的反對，堅持參與到底，意外勝選後，才有今天的局面。

安倍首相的師父，前首相小泉純一郎起初參選自民黨魁時，沒有任何派系支持。被視為炮灰的他，決心「徹底破壞自民黨」的宣言，得到日本民眾的喝采，最後上演大逆轉，當選日本首相。他以高支持率做滿兩任，在位十年，名留青史。兩人都不只是依賴客觀的數字，更靠著絕不退讓的決心，化劣勢為優勢。

局勢跟天氣一樣，總有陰晴變化。容我再度重申，民調無法預知明天的我們，只能看出昨天的我們。媒體總會報導民調結果，但我們也從歷史的教訓中看到，政治家即便依據民調結果行事，也不保證會成功，反而往往誤導自己的前途。我衷心期盼台灣的政治家不要陷入「民調的陷阱」。

(本文摘自《看見不一樣的日本：「高級國民」引發階級對立，獲勝之道講求美學，不讓座是怕被嗆聲或婉拒……野島剛的46種文化思索與社會觀察》/時報出版)

【作者簡介】

野島剛

資深媒體人、作家，大東文化大學特聘教授。1968年出生，就讀日本上智大學新聞系期間，曾赴臺灣師範大學及香港中文大學交流學習。1992年畢業 後，曾任職於朝日新聞社，擔任駐新加坡、臺北特派員。曾赴伊拉克、阿富汗等戰地前線採訪，後擔任東京本社政治部記者。擅長採訪報導兩岸三地華人圈的政治、外交、文化等多面向議題。

2016年開始成為自由媒體人，2019年就任大東文化大學特聘教授。著有《伊拉克戰爭從軍記》、《兩個故宮的離合》（聯經）、《謎樣的清明上河圖》 （聯經）、《最後的帝國軍人：蔣介石與白團》（聯經）、《台灣十年大變局：野島剛觀察的日中台新框架》（聯經），以及《銀幕上的新台灣：新世紀台灣電影中 的台灣新形象》（聯經）、《故宮90話》（典藏藝術家庭）、《日本人默默在想的事》（時報）、《原來，這才是日本》（時報）、《漂流日本：失去故鄉的台灣人》（游擊文化）、《野島剛漫遊世界食考學》（有方文化）等多部作品。目前為 《蘋果日報》、《天下雜誌》、《報導者》與《轉角國際》專欄作家。

2014年將中文漫畫《中國人的人生》譯為日文，榮獲日本文化廳藝術祭漫畫部門優秀作品獎；2016年以《台灣十年大變局》原文著作『台湾とは何か』榮獲樫山純三賞；2018年榮獲臺灣第17屆卓越新聞獎，創下史上首次外國人獲獎的紀錄。

《看見不一樣的日本：「高級國民」引發階級對立，獲勝之道講求美學，不讓座是怕被嗆聲或婉拒……野島剛的46種文化思索與社會觀察》/時報出版

(中時新聞網)