今（109）年自本（9）月1日起，多項交通新制正式上路，相關規範與機車騎士、汽車駕駛息息相關，尤須特別留意。此外，針對「車不讓人」、「行人違反路權」等違規行為加強取締，以及兒童安全座椅新規定、杜絕「惡房東」的租屋新制……等，也都有明確的規定；以下整理已上路9月7大新制懶人包，提供讀者一目瞭然。

新制1、全國路口安全大執法（自9月1日起、為期1個月）

汽、機車未禮讓行人將取締，最高可罰新台幣3,600元，至於行人通過路口也請加快腳步，千萬別當「低頭族」。

新制2、機車汰舊換新補助（自9月1日起）

為方便民眾申請，欲換購機車民眾向新車車籍設籍地環保機關提出補助申請，今年底前補助最高5,000元、明（110）年降為3,000元；至於換購電動自行車民眾則向戶籍地環保機關提出補助申請即可。

新制3、兒童安全座椅新規定（自9月1日起）

即日起，開車載2歲以下幼童，必須使用「攜帶式嬰兒床」或是「後向式安全座椅」；如果是載2至4歲以下（18公斤以下）兒童，必須坐在車輛後座「幼童用座椅」，並優先選用「後向式安全座椅」，未依規定者，可處以1,500至3,000元罰鍰。

新制4、全台北市機車族新制（自9月1日起）

即日起，全台北市「路邊機車停車月票」400元，另自9月7日起，每日一單最高20元；至於電動機車則維持免費停車優惠，原本內科、松山車站、士林夜市等路邊區域性月票，即日起將停售。

新制5、租屋新制（自9月1日起）

在租屋電費部分，新制需明定房東向房客收取的電費，如果達到1001度以上，夏季（6至9月）上限每度6.41元、非夏季上限每度5.03元；如果在1000度以下，收費則依級距作調整，例如120度以上，即便是夏季也不可超過1.63元。

在租賃契約部分，房東應出示有權出租住宅的證明文件並說明房客負責修繕的項目及範圍；至於在租賃期間，房東不得用任何理由要求調漲租金，同時要保持住宅合於居住使用。

新制6、便利商店代收稅款新制（自9月16日起）

即日起，便利商店代收稅款限額由原先的20,000元提高至30,000元，也不再侷限於現金繳納，開放使用非現金支付工具繳稅，包括：實體信用卡、行動支付或是電子票證等。

新制7、B、C肝免費篩檢新制（自9月1日起）

免費B、C型肝炎篩檢對象擴大至79歲，每年可望增加30萬人受惠。

(中時新聞網)