日前一則新聞在網路上引起熱烈討論，位於台北市東區一間素食餐廳，菜色近30種、僅需花銅板價80元就能吃到飽，讓人直呼：「這才是庶民經濟，真是太佛心了！」近年來市井小民苦於物價飛漲，薪資卻停滯不前的窘況，勒緊褲帶過日子、貨比三家不吃虧已然成為許多月薪不多的小資族「不得不」選擇的生活方式……。確實，最初看到這則新聞時，小編也大感吃驚，雖說是無肉全素食，但是在台北市精華地段只要銅板價就能吃到飽，還是讓人覺得有點不可思議，無怪乎新聞一出，即受到廣大的討論及迴響。

根據人力銀行公布一項「跨世代壓力調查」結果指出，國內超過9成的受訪上班族對於目前的薪資感到不滿意，其中有將近4成左右的人就是所謂的「月光族」，每個月把錢花光、存不下半毛錢，甚至必須借款度日、在貧困中苦苦掙扎；另外6成每個月有剩餘存款的上班族，也頂多只能存下6千餘元左右。在今天不景氣的時代裡，想要讓自己的生活留有餘裕，最重要就是要懂得「存錢」，更要懂得「花錢」，如何在兩者之間取得平衡？小花平台提醒你，觀念正確且要用對方法，就是不二法門！

理想vs.現實 統計：受薪族平均薪資與期望值落差大

說到一般上班族為錢所困的壓力來源，根據人力銀行所做「跨世代壓力調查」結果指出，不同年齡層的上班族對於薪資存在著「理想」與「現實」的期待值落差，其中又以6年級生的落差感最大，現實平均薪資3.6萬元，與理想待遇5.3萬元兩者之間差了近1.7萬元；至於目前已為職場中堅力量的8年級生的現實平均薪資2.7萬元，與理想待遇3.3萬元也存有6,000元左右的差距。

該項調查交叉比對同時也發現，造成上班族身心壓力的前5大主因分別為「薪水太低」、「存不到錢」、「找不到理想工作」、「物價太高」及「加薪幅度小」等；另一方面，再進一步分析不同年齡層上班族的職場壓力「也不盡相同」，像是6年級生最擔心「找不到理想工作」、7年級生最擔心「加薪幅度小」，還有8年級生最擔心「薪水太低」。

日本「金錢達人」：在存錢之前，應該要先花錢！

「經濟不景氣，人人都把錢藏進銀行，不投資、也不敢消費，這是不對的！」針對時下年輕人深陷「存不到錢」的經濟困境，被日本媒體稱為「金錢達人」的60歲老奶奶志水美津子提出個人另類思考：「在『存錢』之前，應該要先『花錢』！」她以60歲長者的立場分析，時下年輕人的存錢目的有些「不自然」，想要存錢養老，最後可能反而存不到錢。

(中時新聞網)