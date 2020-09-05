以下四個星座嘴巴實在太甜了，身邊的人通常都會被感染這種開心的氣氛，所以這幾個星座在團體中通常是人氣王！

▍1.雙魚座

雙魚座們天真的像張白紙，心思單純，性格溫柔善良。日常生活中，與魚兒相處久了你會發現他是個很溫柔的人，很懂得照顧別人的感受，他們擁有著良好修養，時刻保持內心的純粹。雙魚座會裝笨又會裝乖，脾氣還很好，小嘴巴甜的像抹了蜜一般，就是要各種討你歡心。但從來不刻意的迎合和討好他人，更不會說一些阿諛奉承的話，往往用自己的方式，得到他人的喜歡。魚兒懂得適當地為生活加一點色彩，和魚兒待在一起時甜言蜜語總是無處不在，他任何時刻都會去讚美對方，想要讓對方很開心，他的話總會讓人聽起來，如沐春風心裡非常舒服。雙魚們的好脾氣在十二星座排行穩坐第一名，當他碰到生氣的事，也只是是在心裡碎念一下，然後當作什麼事情都沒有發生過，這樣的魚兒們怎麼不討人喜歡呢！

▍2.巨蟹座

說到巨蟹座給人第一印象就是保守、害羞，他們常常很難大聲說話，也常辭不達意，但這並不代表他們不會說話，只是心裡顧慮太多。其實真實的巨蟹座是個比較內秀的星座，心特別細膩、很溫柔、也會很會哄人，一旦開口，說出來的話超甜，就像是吃了糖一樣，那種感覺像陽光擁照著心裡感覺暖暖的。與巨蟹相處久後都能感受到他們的溫柔，時常給人帶來溫暖的感覺。他們在與另一半相識越久、雙方感情越好的時，心中就會開始很感激有這麼一份甜蜜的愛情，慢慢把自己的內心說出來，這時甜言蜜語就會源源不絕，而且在巨蟹座的私密空間裡裝可愛撒嬌是少不了的事，不管是男或女的巨蟹都會是嘴巴非常的甜，能說會道，特討對方開心。

▍3.雙子座

論十二星座裡哪個星座嘴最甜，排名第一名肯定是雙子座啊！他們花言巧語、甜言蜜語的功夫，不排第一，沒有誰敢跟他搶了。雙子座伶牙俐齒、懂得討人開心、處事極具彈性的態度，博得他人的好感，畢竟在這世上沒人不愛聽好聽話。雙子們不僅頭腦聰明、擁有著思維敏捷和極其高超的社交技巧和幽默風趣的口才，他們能耍幽默，能說段子，無時無刻擁有著旺盛的好奇心探索周圍的人與事物，非常擅長自娛自樂。論起與雙子們吵架，只要他一發功，再堅定固執的人都會心動、軟化，哪怕心裡明知道他說的話並不值得相信，但看他說得口沫橫飛、信誓旦旦，又不得不想「就再信他一次吧」，結果，你就只能在失望後又期盼、期盼後又失望的無限輪迴中，受盡折磨！

▍4.射手座

哪個星座最會說好話？肯定是情話王射手座，他們陽光活潑，性格開朗，時常給人帶來一些正能量。和他們相處，你會發現有很多趣事，少了不少煩惱，他們最大的優點就是天生樂觀，正直坦率，對人生充滿理想，豐富的幽默感，這樣的射手座是非常值得深交的。不得不說他們非常有魅力，尤其在特殊情況下，可以完美的發揮自己的口才，很機智的處理好，並會給別人留下很好的印象，很多時候都非常的討人喜歡。射手座的嘴巴非常會哄人，專挑搞笑的話來逗你開心，加上他們性格古靈精怪，簡直就稱得上是人見人愛！經常能把對方誇得很高很樂，但也有些人覺得射手們超花心，不切實際。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

(中時新聞網)