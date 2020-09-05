對於天性比較內斂的人來說，想跟愛人滾床單時使用「通關密語」有其必要，畢竟，直接開口說「我想要」，真的有難度。一名年輕美妹正是如此，害羞的她一直無法直接開口跟男友說想要，某日突然靈感湧現，想出「培根蛋吐司」當作兩人之間的暗號。不過她把這個小秘密PO網分享，卻讓一名男大生哀嚎：妳叫如何面對我每天都吃的早餐！

這名年輕女在社群媒體Dcard發文表示，一直都沒有辦法跟男友直接說「我想愛愛」、「想壞壞」之類，前幾天突然想到一個還蠻不錯的詞，「長的也滿像的」。

年輕女以圖示意，表示男友「那裡」很像培根蛋，而她自己則像土司，從此以後「培根蛋吐司」就變成兩人之間的愛愛暗號。

這個有點可愛、有點色色的情侶小故事，獲得上萬網友按貼圖分享心情。不過有一名男大生哀嚎：「妳叫如何面對我每天都吃的早餐...而且重要的是妳害我無法跟早餐店阿姨點餐啦！」。

更多網友分享自己的暗號，包括：「今天互利共生嗎？」、「要不要逛夜市」、「我要和永澤玩」、「我們的是修燈」、「豆皮壽司~毛毛蟲」、「我跟男友是今天要喝奶蓋」。

不只一般人愛愛有暗號，就連美國總統都有。英國《鏡報》曾經報導，美國總統在白宮裡愛愛，如同其他國務般，同樣會被視為「極機密」的重要大事，並且設有暗號密語，以防國家機密外洩。

譬如前總統歐巴馬時期，歐巴馬本人的代號是「背叛者（Renegade）」，前第一夫人蜜雪兒的代號是「文藝復興（Renaissanc）」，而做愛這件事的暗語是「討論波士尼亞問題（Bosnian problem）」。

所以當歐巴馬與蜜雪兒正在「盡夫妻義務」時，幕僚就會用「背叛者和文藝復興在談論波士尼亞問題」來表示。

(中時新聞網)