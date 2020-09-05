電子書方便攜帶、減少藏書空間的特性，在近幾年漸漸受台灣讀者的關注與喜愛，為讓更多民眾能夠實際感受電子書的方便與實用性，樂天Kobo在2020下半年積極拓展閱讀器體驗店，目前全台已有8家實體展售店，計畫下半年再新增兩處實體體驗店，讓更多不同地區的讀者，都有能夠親手體驗的機會。

樂天Kobo九月份擴增兩家實體體驗店，在北部位於環球購物中心板橋車站二樓的快閃店，開設為期一個月，電子書具備隨時可閱讀的特性，適合通勤的上班族、學生、旅遊族群，因此此次特別選在板橋車站做實體展售，不僅讓讀者能有時間停下腳步來操作體驗，整體店面營造的舒適悠閒氛圍，若有充裕時間的旅客，能坐下來享受閱讀的樂趣。

樂天Kobo首次到台南拓展實體展示店，位於台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，歡迎讀者前往試用體驗。(樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真)

在南部地區，樂天Kobo也首次到台南拓展實體展示店，位於台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，從入門款六吋螢幕的Kobo Nia，再到八吋螢幕的旗艦機Kobo Forma皆有展示，歡迎讀者前往試用體驗。

下半年政府推出振興三倍券，發放以來帶動實體通路業績快速成長，相較上半年業績，實體通路業績成長一倍以上，樂天Kobo也在四週年慶加碼回饋，9月8日前實體門市同樣享有優惠折扣，活動期間購買指定機種，最高折扣1,200元，再送最高900元購書金，還可搭配振興券使用，有興趣的讀者不妨至實體門市體驗把玩。

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