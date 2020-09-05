搭捷運輕旅行，還有機會免費喝咖啡！9月份「捷運常客請你喝精品咖啡」抽獎活動，截至9月3日止，已送出近約1萬6,000份7-ELEVEN精品咖啡獎品（含免費、買一送一、第2杯半價、第2杯7折)，北捷提醒假日出遊再加碼，每搭1次可累積1次抽獎機會，搭越多中獎機會越多。

北捷與7-ELEVEN共推「捷運常客請你喝精品咖啡」抽獎活動，凡持電子票證（不限票卡種類，包含1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡等各式優惠票卡）乘車的旅客，加入「台北捷運Go APP」會員並綁定票卡即可累積搭乘次數，有機會抽中7-ELEVEN免費精品拿鐵或精品美式咖啡，共計1萬杯；沒抽中特獎的民眾，也能夠獲得7-ELEVEN買一送一、第2杯半價優惠或第2杯7折等飲品優惠券，中獎率高達100%！

即日起至9月30日止，累積搭乘次數滿30次的旅客，再加碼抽Dyson空氣清淨機（2名)、微軟筆電（5名)、BOSE無線耳機（15名)，累積搭乘次數滿30次的旅客，能獲得1次抽大獎的機會，後續每累積10次，即可多獲得1次抽獎機會，最多可累積4次，機會難得等你來抽。假設當月搭乘累積45次，即可獲得2次抽大獎的機會，相關搭乘次數均能於「台北捷運Go APP」查詢。

臺北捷運公司建議，不妨約家人朋友利用假日輕鬆搭捷運，前往心中山線形公園、東區頂好廣場或地下街，除節省找停車位的費用及時間外，週末假日更可參加熱鬧市集，開心逛輕鬆選購，同時聆聽優秀表演者的音樂演奏，及觀看廣場電影院放送的強檔影片，行程充實一舉數得。

北捷貼心提醒，依照中央流行疫情指揮中心及臺北市政府防疫指示，搭乘臺北捷運務必全程戴口罩，各車站均已公告相關告示，以保障自己與他人健康。

(科技)