紐約街頭日前驚見一名女子蹲低露出屁股，一邊小便一邊替另一名赤裸上身的男子口交，這起事件發生在曼哈頓相當富裕的上西城地帶，路人不禁感嘆這種畫面已經成為紐約新常態，居民抱怨，自從新冠肺炎疫情爆發，有錢人相繼搬離紐約，市長也讓街友進駐，當地犯罪率提升，經常可見街友當街噓噓或手淫。

紐約上西城居民抱怨，政府遷入街友，讓當地治安惡化、犯罪激增。

英國《每日郵報》（Dailｙ Mail）報導，8月30日星期日晚間9時許，曼哈頓上西城著名的百老匯大道巷弄內突然上演春宮戲碼，一名長髮女子蹲下身，褲頭捲到膝蓋以下、露出屁股，她一邊小便一邊忙著替另一名赤裸上身的男子口交。

一名路過居民Mike拍下這個衝擊畫面後上傳推特，他說他通常不會偷拍別人的「不幸」畫面，但是這個社區出現這樣公開裸露的畫面，這麼墮落的情況他還是第一次見到，他的評論也透露出紐約客對這類畫面已習以為常，「這很可恥，但這已經成為這個區域的常態。」

「上西城」（Upper West Side）是紐約最富裕的區域之一，歌劇院、博物館林立，知名的大都會歌劇院、紐約市立芭蕾舞團就設立於此，許多富人也在這居住。

有1.3萬名成員的當地社團「拯救上西城」（Save the Upper West Side）隨後轉貼這張照片到社團內，貼文指出，「口交還需要同情嗎？上西城的生活品質已回不去了。」

Can we even imagine if @HelenRosenthal got her wish to "literally abolish the police"? Isn't this bad enough? @NYCSpeakerCoJo @CoreyinNYC and @ebottcher got revenge on her cutting UWS allocation AND gifted us with problematic guests from Hell's Kitchen @errollouis @ny1 @nypost pic.twitter.com/qp5nfRKTTi — Save the Upper West Side (@savetheuws) September 2, 2020

一名社團代表表示，夏天晚間9點在上西城看到這樣的景象，「這個在幾個月前是很難想像的」，他說以前孩童嬉戲結束後，會在傍晚來一隻冰淇淋，不過現在卻是「公然賣淫」，他怪罪政府將當地飯店變成街友避難所是罪魁禍首。

We continue to voice concerns abt the huge jump in # of unsheltered ppl even after the hotel conversions. This was the scene at 69/Columbus on Mon night. More shocking than graphic pics is electeds' attitude of pretending this isn't real @HelenRosenthal @galeabrewer #savetheuws pic.twitter.com/CVxS70iiXB — Save the Upper West Side (@savetheuws) August 26, 2020

新冠肺炎疫情大爆發後，居民逃離紐約搬至鄉下，紐約市警察局（NYPD）的經費也被削減，紐約市的無業遊民狀況就持續惡化。8月，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）被爆出悄悄將1.3萬名街友從收容中心移往上西城的高檔飯店，目的是避免疫情擴散，此舉被砲轟將犯罪及違法情事帶入上西城，居民抱怨犯罪、隨機暴力、公開小便、公然賣淫、吸毒等事件增加，街友數量激增，有關單位來不及安置，上西城街道旁開始出現街友席地而睡的景象，居民也上傳街友公然脫褲、大小便、針頭散落一地的畫面。

根據紐約市警察局2日公布的報告，紐約市的槍枝犯罪較前一個月激增166%、謀殺案件增加47%、竊盜案增加22%。

目前並不清楚這2名公開口愛的男女身份以及是否為街友。

(中時新聞網)