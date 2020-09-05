何宏聞受訪時表示，春露公司不是網軍，是專業的網路行銷公司；政府需要與人民溝通，春露扮演的就是協助溝通的角色。

國民黨前立委陳宜民去年爆料，農委會「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，編列1450萬元養網軍，而先前得標廠商「春露」、「樂齊」兩家公司是同一批人，春露公司因此被冠上「1450網軍始祖」的封號。今年8月，媒體再踢爆，春露公司淡出農委會，「轉進」台鐵，兩度得標台鐵局標案，春露公司的神祕色彩，再度引發各界好奇。

一直低調不願曝光的春露公司負責人何宏聞，接受本刊獨家專訪。他強調，如果說用假帳號在平台上帶風向是網軍，那春露不是網軍；如果說幫政府做網路行銷是網軍，那春露就是網軍。

網路行銷和網軍的不同

春露位於台北市東區巷弄內一棟舊大樓的5樓，辦公室外觀沒有任何裝飾，就像一戶尋常人家的公寓。公司內清一色顯露著年輕的臉孔，看起來就像一家中小型公司，沒有各種視訊設備環繞的虛擬空間感，也沒有一般人對網軍世界的闇黑想像氣氛。春露公司總經理何宏聞，從其中一張辦公桌走出來，白襯衫、西裝褲，看起來像一個辛勤的白領族，只是有著比實際年紀穩重一點的氣質。

在會議室坐下，當鏡頭對著何宏聞，他竟顯露出害羞且略微緊張的樣子。和一般人想像在網路世界可以喊殺喊打、任意操縱輿論風向的軍頭模樣，有著極大的反差。

一直聊到「網路行銷」這個議題，他才展露完全的自信。何宏聞自述，從大學時代就是原生網路人，也非常喜歡行銷，畢業後結合網路和行銷領域創業，加上他從國中美術實驗班到復興美工，一路都在畫圖，對視覺設計有擅長之處。

何宏聞28歲就創業成立「樂齊創意公司」，主要做客製化網站建置和後台系統，但後來競爭者愈來愈多，他轉向大數據研究，將公司導向品牌策略和服務模型建立。幾年後，他再和合夥人郭盈汝成立春露公司。

何宏聞強調，春露是專業的商業公司，客戶大多數是企業，提供品牌數據分析、網路行銷、視覺形象設計和網路整合服務；客戶包括金控公司、外商銀行、知名食品與連鎖店等大公司。他說，先前不碰公部門的案子，因為光是企業界的案子就接不完。

既然有接不完的業務，為何去標農委會的案子？何宏聞先不解釋，他拿出《台灣數位廣告量統計報告》指出，數位廣告整體市場規模，2018年有近390億元，2019年成長到近458億元，成長率近18%。從成長性來看，2019年公部門成長幅度最高，達64%，金額近28億元。

(中時新聞網)