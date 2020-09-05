過去本國銀行每賺5元，就有1元是海外業務貢獻；但受到疫情封境，海外信用風險升溫，國際放款與聯貸案幾近停擺，展望到明年初，海外業務拓展都不見樂觀。

一家離台灣超過3000公里外的石油交易商倒閉，卻燒出國銀今年海外曝險大洞，也燒出後疫情時代本國銀行海外據點管理的警訊。

3月底，新加坡石油交易巨擘興隆集團（Hin Leong Trading）因油價一夕崩跌，財務操作不及而發生巨額虧損，銀根用罄只能聲請破產。除了8億美元的期貨虧損之外，興隆還積欠銀行團1155億元新台幣的債務，其中台灣中國信託因參與興隆的國際聯貸案，對興隆的曝險金額達27億元新台幣。中信金在第2季法說會時表示，已在6月提足呆帳損失。

無獨有偶，玉山銀新加坡分行發生規模約1000萬美元的違約案，逾放金額也因此較上季增加1億元台幣。而國泰金雖未爆發授信踩雷情事，但旗下國泰人壽持股4成的印尼Mayapada銀行，卻因客戶涉嫌詐保而遭印尼檢調起訴，造成該行大幅虧損；儘管後續稍有回穩，但考量到弊案衝擊商譽及當地景氣衰退，國壽仍在第2季一次認足140億元台幣的海外投資損失。

海外業務原為台灣金融業重要獲利來源，已因全球各國封境，導致資訊、物流、資金斷鏈，大增國銀海外業務的管理風險。

海外管理風險大增 獲利金雞母6月變虧損

金管會銀行局副局長林志吉表示，今年上半年本國銀行稅前盈餘共1644億元，比去年同期衰退14.69%，原為金融業金雞母的海外業務，今年上半年僅貢獻了252.3億元台幣獲利，較去年同期衰退34.18%；6月更因各家銀行陸續認列海外虧損，驚見單月虧損5000萬元，是除了兆豐銀遭紐約州金融服務署（DFS）裁罰案外，12年來的首次虧損。

過去海外獲利占本國銀行稅前盈餘近2成，其中，單香港市場獲利就占海外業務獲利5~6成；第2大則為中國市場，雖然持續成長，但占比僅約8~11%左右；其他重要海外市場依次為美國、日本、新加坡，不過隨政府推動新南向，柬埔寨和越南等東南亞市場則有大幅超前的態勢。

今年伊始，疫情肆虐全球，身處相對安全的台灣很難想像，海外據點至今仍須遠距辦公或分批上班，銀行無法做實地查核（due diligence）就無法了解客戶真實狀況，後果就是放款、國際聯貸業務無法承作，信用風險也大幅攀升。玉山銀行總經理陳茂欽表示，海外放款業務都只能很保守地做，一定要有擔保品，聯貸案則是幾近停擺。

從衰退幅度來看，今年上半年，香港獲利較去年同期衰退26%，幅度不是最大，但絕對金額最多，較去年同期減54億元台幣；虧損的市場則以新加坡最嚴重，上半年虧損14.2億元台幣，菲律賓、巴拿馬、澳門市場也面臨虧損。

(中時新聞網)