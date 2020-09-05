娛樂8點半》大陸歌手李玲玉早年以一曲〈天竺少女〉紅遍大陸，她曾演出連續劇《西遊記》「玉兔精」角色，由於歌聲甜美動人，被封為「甜歌皇后」、「甜妹子」。1998年她梅開二度嫁猶太富商傑瑞，育有一子，2005年她突然帶著兒子返國，婚變謠言不斷，她忍了11年才澄清全是假消息，並指傳聞對她丈夫不公平。

李玲玉出生於上海藍領階級家庭，除了父母還有2個哥哥，某次北京紅旗越劇團招生，李玲玉打敗了5000多人而入選，後來她又進東方歌舞團，因緣際會被星探相中，便一腳踏進了演藝圈發片，1987年她因〈天竺少女〉知名度急升，後又發行《甜甜甜》、《甜歌皇后》、《甜妹子》等專輯，每張唱片都有百萬銷量，1989年在新加坡還曾有座談會談「李玲玉現象」。

1993年李玲玉轉往與香港的唱片公司簽約，因此改變了唱腔，市場反應卻不如預期，轉型失敗，還傳出她因此想不開，最嚴重時桌上隨時都有安眠藥，隔年她轉往日本發展，跟電視台簽下2年半合約，主持一檔介紹亞洲音樂的節目，2004年她跨行當演員，在電視劇《孝莊秘史》中出演貴太妃一角。

外型出眾的李玲玉，21歲時就和同為東方歌舞團的男友結婚，但婚姻僅維持5年，1995年她從日本回北京，打算去加拿大深造時邂逅了猶太籍的傑瑞，兩人第一眼不合，後來擦出愛苗，兩年後結婚，2000年生下一子。

李玲玉後來受訪說對傑瑞當時印象很差，因為要辦加拿大護照才跟傑瑞見面，「我那時完全不會英語，就帶了一幫朋友去他的辦公室。那些朋友跟轟炮似的問他移民的事，傑瑞就覺得你是來考驗我還是想來轟炸我？」又因李玲玉表情冷漠、一語不發，傑瑞也以為李玲玉很跩。

李玲玉強調，和傑瑞不是一見鍾情，「只有越跟他接觸才越懂這個人的好處」，結婚後2005年李玲玉突然帶著兒子回大陸，且婉拒所有邀她帶老公上節目的通告，婚變傳聞因此爆發，還有傳聞指李玲玉不堪二度婚姻失敗，私下崩潰想不開。

李玲玉上節目氣質外貌依舊。（圖／翻攝自李玲玉微博）

2016年李玲玉上《苗阜秀》首度正面回擊婚變傳聞，說自己沒輕生也沒離婚，當時傳出她疑有外籍新歡，李玲玉強調被拍到的人就是傑瑞，指未經查證的報導對她的丈夫相當不公平，她忍無可忍才決定說出一切，並曬恩愛說現今演藝圈有很多螢幕情侶、模範夫妻，「現在娛樂圈很多演員都在那秀恩愛了，這個那個的，但跟我老公比差遠了」。

李玲玉說，嫁給傑瑞在加拿大隱居的期間，她除了努力扮好媽媽、好妻子，常見跨國婚姻的摩擦也沒少，期間她曾受邀零星演出，每回站上舞台、拿起麥克風，她總會激動不已，發現自己還是很喜歡當歌手，於是跟傑瑞提議回大陸工作，他不同意，夫妻鬧脾氣鬧了一陣子，傑瑞才肯放手。

李玲玉兒子傑西有混血外貌。（圖／翻攝自李玲玉微博）

2年前李玲玉2度闢謠，強調是離婚是被造謠，婚姻關係仍在，另一半事業成功，有著混血兒外貌的兒子也長的又高又帥，偶爾母子倆出門還會被人誤認是姊弟戀，她雖和傑瑞分隔兩地，但感情未散，一家人不畏風雨，走出自己的家庭經營之道。

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