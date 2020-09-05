當前陷入前途未卜處境的林書豪，日前接受美國媒體採訪，談到自己最近心境的轉變，「年齡的增長，讓我距離退休越來越近，年輕的時候我每年都追求新的目標，但隨著年齡的增加，我開始意識到，我的故事是奇蹟，也是獨一無二的！」

「這並不是在說我有多了不起，我的意思是，有些人跟我一樣努力工作，有些人也跟我一樣熱愛球賽，」林書豪很有感觸表示，「但是沒有誰的奇蹟是一直連續出現的，這真的太不可思議了。」畢竟攤開豪哥的球員生涯，確實充滿奇蹟。

林書豪生涯第1個奇蹟，應該是2012年在尼克掀起林來瘋傳奇，也讓他的名字被全世界球迷所認識，接著經歷效力火箭、湖人時期的低迷，卻又在黃蜂重新打出身價，然後碰上接連受傷，沒想到輾轉加盟暴龍，一舉奪下生涯首次NBA總冠軍。

在新冠疫情爆發後，林書豪一直透過社群媒體幫忙需要救助的人，「現在我利用我的平台，讓能做的事情更進一步，我試著讓人們意識到各種問題，但我沒時間跟他們面對面交流與提供幫助，我希望將來退役後，可在某些方面提供更多幫助或食物。」

(中時 )