黃曉明也一臉尷尬。（取自微博）

大陸人氣選秀節目《乘風破浪的姐姐》昨(4日)晚間舉行總決賽，將由14位參賽女星中選出最後7位組團出道，稍早成團名單也出爐，分別為寧靜、萬茜、孟佳、李斯丹妮、張雨綺、郁可唯以及黃齡。只是以最高票拿下C位出道資格的寧靜，卻在發表感言時脫口：「我拿第一，不想成團！」一句話讓全場瞬間陷入尷尬，引發網友兩極評論。

寧靜以第一高票拿下成團資格，與隊友們培養出革命情感的她，在發表感言更是語出驚人，她說：「我不很想成團，因為我沒有那麼高的服從度。」還直言只想跟自己組的7位姐姐們成團，「我想出爾反爾，我拿第一，不想成團！」

寧靜話才一說完，立刻讓全場陷入尷尬，主持人黃曉明則是緊急解圍，表示雖然靜姐很不捨妳的朋友們，但是妳還是要登上妳的成團席位，寧靜這才緩緩走去出道位。

而寧靜此舉也引發網友兩極評論，有人批評「寧靜的一番話真的是很差水準。我是其它姐姐也不想和妳成團，壓力大還得貢著你。這個節目最不完美的地方就是讓咖位大的人亂來，節目頓時變味，不尊重對手，不尊重規則，不尊重未來的隊友」、「真的真的好尷尬，沒成團的隊友尷尬，後面成團的隊友也尷尬，這就是這性情嗎可以肆無忌憚嗎」。但也有人力挺就是喜歡寧靜的真性情。

(中時新聞網)