蘭嶼達悟族人10年前打造一艘全台最大的18人座拼板舟「拜訪號」，花了18天從蘭嶼徒手划槳至台北，寫下創舉。拜訪號4日在原住民族文化園區開展，讓民眾更認識達悟族海洋文化。（潘建志攝）

蘭嶼達悟族人10年前打造一艘全台最大的18人座拼板舟「拜訪號」，花了18天從蘭嶼徒手划槳至台北，寫下創舉。拜訪號4日在原住民族文化園區開展，族人也到場載歌載舞。（潘建志攝）

蘭嶼達悟族人10年前打造一艘全台最大的18人座拼板舟「拜訪號（Si Mangavang）」，隔年花了18天徒手划槳航行700多公里，從蘭嶼到台北市大佳河濱公園，創下紀錄；如今拜訪號移至原住民族文化園區展出，讓民眾更認識達悟族海洋文化。

蘭嶼東清部落族人2010年打造一艘18人座超大型拼板舟「拜訪號」，2011年展開「橫渡黑潮、拜訪台灣」之旅，2組人馬各18人，每天划8至10小時，從蘭嶼徒手划槳至台北沿途停靠30處港口，見證了達悟族獨特的造船工藝及高超的航海技術。

航行結束後，拜訪號就一直保存於海洋國家公園管理處8年，後來決定讓文物回歸原住民族文化園區，園區因此舉辦「從那日出之地─蘭嶼大船拜訪號特展」，除了拜訪號外，也同時展出原發中心所典藏達悟族精緻工藝器具共44件。

4日開幕邀請到帛琉、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、諾魯等15國使節與會，東清部落族人也到場慶祝。當年曾擔任槳手的謝胡源說，一般拼板舟最大就10人座，沒人見過18人座大船，花了8個月建造完成後，便展開這趟壯舉。

大家都沒有划拼板舟這麼遠又這麼久的經驗，過程中包括巴士海峽海流、麥寮潮汐高低差、台中港及台北港的浪，都讓槳手們吃盡苦頭。如今見到這艘船有了歸宿，可獲得良好保存，族人都很開心。

(中時 )