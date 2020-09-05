「口罩國家隊」成員之一的加利科技進口337萬片陸製工業口罩魚目混珠，改標成台製後出貨販售。對此指揮中心物資組組長蔡壽洤在4日下午的疫情記者會中證實，除了加利外，全台52家國家隊中，還有一家也有類似情形，且進口數量不少，這周將會公布調查結果。
加利3日遭踢爆進口大量陸製口罩，改標後配給藥局販售，指揮中心指揮官陳時中當日就曾表示還有一家正在調查中。4日的疫情記者會上，蔡壽洤也證實陳時中說法，表示指揮中心清查過去8個月內口罩國家隊業者的進口情形，發現除了加利外，還有一家也進口非醫療口罩，數量「還不少」，目前正積極調查流向，最快這禮拜就會有結果。
蔡壽洤說，加利早在3月間就曾有過類似行為，當時加利進口了大批印有MIT的口罩，整批口罩被海關攔下後銷毀，並處以9萬罰鍰。
面對加利「壓榨」、「簽空白文件變合約」等指控，蔡壽洤也提出文件澄清並無此事，更表示林明進說再多，也無法抹滅自己犯法事實。
(中時新聞網)
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