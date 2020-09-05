型男主播王又正在中天《新聞深喉嚨》提供不同看法。

口罩國家隊之一的「加利科技」遭爆自安徽進口陸製口罩337萬片，改標後與台製醫療級口罩混裝販售，繼伊林名模殷琦為同樣是國家隊一員的老公張仕育心疼發聲後，知名主持人劉寶傑昨(4日)也在節目中爆氣開譙加利老闆林明進：「怎麼會有這種人！？」

劉寶傑在節目中怒斥加利老闆睜眼說瞎話：「你對人性有一點點性任的話，你看到他那個表現，你會相信他欸！你完全胡說八道，還可以這樣義正嚴詞！」直指這件事情讓他看了瞠目結舌，「我在江湖也混了很久，我也看過很多壞人，我從來沒有看過一個壞人說，你敢這樣子睜眼說瞎話。」

「你明明是錯的，你還講的義正嚴詞，你明明對不起國家，你還說你以國家隊為恥，台灣社會怎麼會出現你這種人啊！」劉寶傑爆氣這樣說。

但問題真的全都出在林明進身上嗎？型男主播王又正昨晚也在中天《新聞深喉嚨》提供另一觀點，他說廠商的做法、想法當然有值得非議、檢討的地方，但衛福部、指揮中心、政府的控管機制是不是也相對出了一些問題呢？若控管的夠好，這337萬片大陸製口罩會流出市面嗎？

(中時新聞網)