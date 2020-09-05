加利科技公司以大陸口罩混充台製實名制口罩案，檢調搜索八里廠扣得相關資料後，5日將加利負責人林明進由市調處移送士林地檢複訊。林明進在訊問中坦承犯行，包括詐欺、違反藥事等罪，士林檢方諭知林明進以350萬交保。

(中時 )