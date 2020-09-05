進陸口罩混充 MIT 加利負責人林明進坦承犯行 獲350萬交保 04:132020/09/05 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加利科技公司以大陸口罩混充台製實名制口罩案，檢調搜索八里廠扣得相關資料後，5日將加利負責人林明進（中）由市調處移送士林地檢複訊。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加利科技公司以大陸口罩混充台製實名制口罩案，檢調搜索八里廠扣得相關資料後，5日將加利負責人林明進由市調處移送士林地檢複訊。林明進在訊問中坦承犯行，包括詐欺、違反藥事等罪，士林檢方諭知林明進以350萬交保。 (中時 ) #加利 #口罩 #負責人 #林明 #檢調 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 獨家》錢太多裝不完 調查局帶走加利工廠800萬鉅款 - 社會 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 父母控親家母霸凌女兒害輕生 婆婆回應了 - 社會 媳婦控婆婆殺了我 老公舊文被翻出 PO生產照短短13字被網罵爆 - 社會 社會10點檔》黑幫妻狠放30顆安眠藥燉豬心湯 毒害夫再裝袋悶死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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