今年6月以來中印邊界衝突惡化，多次談判未能解決紛爭，各種與中印可能爆發戰爭的傳言不斷。回顧中印歷史上曾於1962年在邊境發生的戰爭，戰爭前的各種狀況與此次也有許多相似之處。在領土問題上，北京有不得不強硬反擊的壓力，解放軍數月來往邊界運送大量武器裝備與物資，戰事有一觸即發的態勢。

印度對中國大陸的領土野心由來已久，1951年解放軍進入西藏時，印軍便趁機入侵藏南地區（或稱達旺地區）。到了1959年達賴逃亡到印度建立流亡政府，印度更多方利用西藏情勢獲取政治利益並佔據領土。1961年開始，印軍多次越過實控線建立數十個據點，與陸方據點形成犬牙交錯的狀況，當時情勢與目前相當類似，此後雙方據點的衝突日趨嚴重。1962年當時中共國務院總理周恩來、副總理陳毅多次前往印度談判無效，雙方不歡而散。毛澤東最後決定以動武解決問題，聲稱要「教訓一下」態度極為傲慢的印度。

1962年中印戰爭的印度總理尼赫魯(右二)靠著美國與蘇聯的支持，對前來談判的周恩來態度極為傲慢，加上依恃著人數較多的部隊，戰爭準備不夠充分，導致大敗收場。（圖／網路)

中印雙方在經過數月的備戰後，國際情勢發生重大變化，美蘇在8月爆發古巴飛彈危機，兩個超級強權皆無暇干預中印領土紛爭。於是就在古巴危機的核戰陰影下，印度於10月12日對中國大陸發表宣戰檄文，20日戰事正式開打。

這場中印邊界戰爭分2階段，持續了一個月。陸方動員4萬人，印方則約有30萬人，部隊數量雖然懸殊，但當時解放軍剛打過韓戰，印度則尚未真正打過有組織的戰役；在裝備與後勤上，陸方相較印方更加充分。最後印方多場戰役大敗，死亡與被俘各約7千人，陸方則陣亡與負傷各約7百人，比例極為懸殊，據稱當時參與戰事的西藏軍區司令張國華都表示戰果太令人意外，沒想到印軍如此不堪一擊。

1962年中印戰爭，印軍多次戰役大敗，遭解放軍擊斃7千餘人，另有近7千人被俘。圖為被俘印軍。 （圖／網路）

古巴飛彈危機於10月28解除後，中印戰爭一直打到11月21日，解放軍推進到原先主張的邊界線後即宣佈停火，並主動將部隊後撤。這種方式與1979年對越南戰爭非常相似，當時解放軍推進到距首都河內不遠處即快速後撤，而且這兩場戰都以「自衛反擊戰」為名，戰略目標都是打擊、懲罰敵方，卻不佔據領土。

在1962年中印戰爭另有一事與目前情況相似，當年戰爭開打前印方傳出大陸因出現連續3年大饑荒，準備主動挑起對印戰爭來轉移國內矛盾，這也是印方當時佔據大陸領土卻又主動宣戰的藉口。而近期印度媒體也傳出類似消息，指稱大陸國家主席習近平呼籲節約糧食，顯示大陸正面臨糧食危機，對印度發動戰爭正是為轉移糧食短缺形成的政治危機，因此印度必須在邊境問題上採取強硬態度。

持續2個多月的中印邊境談判毫無結果，雙方數月來持續向邊境地區運送重型武器裝備，印度還配合美國在國內鼓動反中浪潮，作戰與輿論準備都很充足。大陸現下面臨南海島礁與台灣兩個有關領土問題的壓力，在中印邊界問題上沒有退讓空間，必須藉此在國際上展示其維護領土不惜開戰的決心。

兩國發起第2次邊界戰爭似乎難以避免，但開戰時機上還有兩個問題，一是戰事必須在入冬前解決，否則在3、4千公尺的高山上，作戰與後勤補給的難度都太高；另一個問題是印度疫情太嚴重，此時開戰政治變數太多，大陸則必須考慮不要在美國總統11月初的大選之前挑起國際事端。因此中印若要動武，最可能的日期是在11月3日美國大選之後到12月之前，否則就得拖到明年春天以後。

(中時新聞網)