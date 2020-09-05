高雄市03：52規模4.1地震 最大震度高雄市4級 04:472020/09/05 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市發生4.1地震，最大震度高雄市4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今（5日）03：52分發生芮氏規模4.1地震，地震深度5.0公里。 震央位於高雄市政府東北方83.6公里(位於高雄市桃源區)，最大震度高雄市4級。還好地震搖晃時間不長，目前尚未有災情傳出。 (中時新聞網) #高雄市 #地震 #4.1 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 瘦肉精長期吃恐害下一代 陳時中回驚天14字網傻：人設崩了 - 生活 4生肖有「天生帶陰」靈異體質 鬼月小心被好兄弟纏上 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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