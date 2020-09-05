地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今（5日）03：52分發生芮氏規模4.1地震，地震深度5.0公里。

震央位於高雄市政府東北方83.6公里(位於高雄市桃源區)，最大震度高雄市4級。還好地震搖晃時間不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)

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