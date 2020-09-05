【1】宿敵印度媒體披露 陸鐵哥巴基斯坦 悄悄與台談貿易

南亞國家巴基斯坦與大陸邦誼親密眾所周知，不過據《印度時報》（Times of India）披露，巴國貿易官員哈克女士（Sidrah Haque）3日與我方私下接觸，並前往外貿協會駐埃及首都開羅辦公室，討論發展雙邊貿易關係。這場應該保密的會談，卻因哈克在推特發圖文，意外曝光。不過為避免惹毛大陸，推文稍後已被刪除。

【2】殯葬廢水排溪 民眾恐喝洗屍水

新竹縣竹東鎮沿河街6家非法殯葬公司不僅竊占國有地，且疑未設置專管排水，讓清洗遺體的「洗屍水」直接排入大新竹民生用水來源「頭前溪」，引發民眾恐慌。新竹縣政府4日指出，今年8月14日已裁罰業者30至40萬元罰鍰，並限期3年改善，縣府環保局也展開稽查，若有違法排放將依法重罰。

【3】遠傳入股亞太 進逼老大中華電

5G首波整併開跑！遠傳電信將以兩階段入股鴻海集團旗下亞太電信，第一階段以50億元增資亞太電，第二階段將發行新股與鴻海交換其部分亞太電股權，交易完成後，遠傳與鴻海的亞太電持股相當，合計用戶數突破900萬，遠遠甩開老三台灣大哥大、直逼老大哥中華電信。

【4】吳姍儒撇雙姝失和 想看Lulu演床戲

吳姍儒、郭書瑤、夏于喬、陳語安等人4日出席訂製禮服品牌活動，今年2度入圍金鐘獎的吳姍儒，被傳和黃路梓茵（Lulu）看似閨蜜、私下卻搶翻主持場，昨她澄清「沒有衝突，大家巴不得我跟她打起來，好像得等我們一起開節目才能停止」，更直說：「很想Lulu一起主持，歡迎各大廠商從小一點開始，像是尾牙場、里民大會、投票開票，有需要幫忙我們OK！」

【5】新冠攪局 翡翠水庫只夠撐3個月

年夏天持續高溫，加上多個颱風都從旁路過未侵台，提供大台北地區民生用水的翡翠水庫，水位一路掉到151公尺左右，總蓄水量只剩一半，跌破歷年水位平均值，加上因疫情衝擊，民眾勤洗手，今年民生用水量創6年新高。翡管局則表示，目前水量還能再撐3個月。

(中時新聞網)