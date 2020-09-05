名人堂球星納許(Steve Nash)空降籃網當總教練的爭論還未結束，ESPN非裔球評史蒂芬史密斯(Stephen A. Smith)緊咬著「白人特權」追打，讓另一位名人堂球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)看不下去，老巴這次站在納許這一方。

巴克利在TNT節目說：「納許是個優秀的人物。我很失望有人把這講成白人特權，明明黑人也有的，像是瑞弗斯(Doc Rivers)、奇德(Jason Kidd)、費許(Derek Fisher)。當你講到嚴肅的種族話題，你就不能信口開河，你必須誠實公平。」

身為球員的籃網主將杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)都支持納許，史密斯為何這麼不爽？

史密斯隔日再放話：「有人說我錯了，叫我道歉，說我懂個屁。但我他X的才不在乎你們的想法，我的立場分毫不變。」他解釋黑人教練都只是負責收爛攤子，例如費許的尼克隊，他們獲得的並不是一個好工作。「我指的是一支可以輕鬆拿到50勝的冠軍級球隊(籃網)，沒經驗的黑人教練能拿到這種工作？我報導NBA已經25年，老黑們從沒得過這種好處。」

事實上聯盟一直有這類聲音，早在納許2005、06年連莊MVP的時候(差點3連霸)，就有人批評是「白人特權」。他們把黑人獲獎稱為平權，白人獲獎稱為特權，聽不進旁人的客觀意見。

(中時新聞網)