「口罩國家隊」加利科技有限公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，主要流入雙北與宜蘭地區，引發社會震驚。老闆林明進3日表示，工廠過勞問題讓他以參加國家隊為恥，並希望食藥署將加利踢出國家隊。台師大國文系教授林保淳痛批，當初拚命宣傳的「口罩國家隊」居然以大陸口罩混充，這與目前政府所祭出的民粹路線相互矛盾，這些打著「國家」作幌子的「愛國賊」才是真正值得擔憂的。

林保淳昨日（4）在臉書發文，表示：「當初敲鑼打鼓、拼命宣傳的『口罩國家隊』，居然捅出大潰漏，某廠商以陸產口罩混充，並聲稱以『加入國家隊為恥』，其中涉及到的法律問題姑且不論，值得深思的是，當一個政府祭出饒有民粹意味的『國家』，用以鞏固自我政權的時候，是否也有可能其實是拿著『國家機器』逼迫百姓去做心裡不見得想做的事？」

林保淳更指出：「古今中外，類似的實例不少，有時候，『國家』二字竟成為威權政治最佳的護身符，任何人如果膽敢有異議，必將被貶斥為毫無國家觀念的『賣國賊』，事實上，真正值得耽憂的，恐怕正是這些打著『國家』作幌子的『愛國賊』。」

文章一出，迴響熱烈，網友留言回應：「林教授怒斥民進黨，真是恰如其分，民進黨在朝在野扮演兩面人，現在民進黨執政真令人憂心」、「國家行為本來就要符合高度的誠信，不能只片面單純要求民眾，媒體也不應只做單向傳播」、「蔡英文說要嚴辦！我看這老闆記者會說得義憤填膺，相當委屈，肯定國家隊有問題，時中關心過他們嗎？還有瘦肉精豬肉進口為害國人更嚴重，蔡總統別轉移話題，嚴辦一下自己吧！」「在國家主權議題上，不是自己說了算，最重要是看國際社會承不承認！」

(中時新聞網)