涂澤林與在地團體合辦2日「田間體驗營」。（李宜蓉提供／張毓翎嘉義傳真）

學員們在體驗過程中，了解農事學問多。（李宜蓉提供／張毓翎嘉義傳真）

原本在台北從事金融業的涂澤林，3年前因家庭因素轉換跑道至精緻農業，返鄉務農之初，從中體悟到鄉村特色及物產獨特性，也發現偏鄉教育的需求，與在地團體合辦2日「田間體驗營」，並運用過去財富管理的知識，鼓勵莘莘學子學習新知識，了解食物的生產過程外，多方涉獵探索自己的興趣，未來有機會共同回饋鄉里。

嘉義縣朴子市大槺榔過去是雜糧大產區，但由於人口老化、勞動力不足等，導致鄉村產業蕭條。涂澤林表示，政府近年鼓勵年輕人返鄉，種植高經濟的農作物，要遵循老一輩的種植習慣不難，但產值不高，故選擇以精緻農業為方向，朝著自然、樸實及健康的理念，種植無毒苦瓜。

農村過去被認為是沒落、無生產力的社會象徵，但這幾年不少對農業懷抱理想的青年，前進農村注入新的活力及創意。涂澤林日前與在地團體合辦「田間體驗營」，參與對象為中小學至大專院校學生，學員們在體驗過程中，了解農事學問多，如微生物資材的運用廣泛，不僅能改善環境，更能增加植株健康，減少施肥與用藥的使用機率。

涂澤林說，有機會透過食農教育方式，鼓勵學生「大膽嘗試，小心印證」，相信他們求學之路上，一定能看見自己的天賦。他認為，「食農教育」如「地方創生」，也期待能和鄰近學校合作，落實地方特色的教育，為社區產業開創永續道路。

(中時 )