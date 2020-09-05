大甲鎮瀾宮董事長顏清標今年5月在高雄長庚接受肝臟移植手術，術後一個月也現身出席大甲媽遶境之旅上轎典禮，並在防疫期間祈求媽祖顯赫神威，去除疫情讓大家都平安，照顧台灣人，全世界一天比一天好。而他日前則是現身鎮瀾宮參加中元普渡暨超拔法會開香，有眼尖的網友透過大甲鎮瀾宮直播影片，發現顏清標似乎變瘦了，留言寫下「顏董加油」。

而在術後，顏清標6月5日也在臉書向大家報平安，他說，「謝謝各位的關心，我回來了，感謝這段期間，我的家人還有我尊敬的爸爸的擔憂，手術過程一切很順利，今天已出院返家休息，特別感謝高雄長庚陳肇隆醫師及醫療團隊，對我的照顧及關懷，非常謝謝社會大眾及親朋好友的關心，大家要注意自己身體照顧唷，有身體不適一定要即時治療唷」。

陳肇隆醫師先前也表示，顏清標手術順利，出院時肝功能已經完全恢復正常，術後可逐漸回到工作崗位、繼續貢獻社會，但也不能太過勞累。

後來顏清標也在六月現身主持上轎大典，他笑著說，以前自己說話大聲，現在比較小聲，不過媽祖會保佑愈來愈健康，3個月後他說話就會大聲了。而顏清標相隔兩個多月再現身，有網友在大甲鎮瀾直播影片，發現顏清標身影，身形相較於過去顯得消瘦許多，有網友則是留言寫下「標哥顯得有一點蒼老了」、「顏董加油」、「顏董瘦了」。

(中時新聞網)