食農教育為鹿草國小校訂課程，校方安排實作體驗及課程講座。（本報資料照片）

嘉義縣政府推動食農教育邁入第4年，目前縣內已有過半中小學辦理食農教育課程，縣府自109學年度開始，將協助各校推動食農教育，包括執行食農教育諮詢小組到校輔導、研發食農在地化課程及教材等項目，達到「一校一食農」的目標，希望讓每位孩童從小接觸環境、愛護及善待土地，了解友善環境的重要。

為落實學校食農教育，縣府成立食農教育諮詢小組，遴選有實務經驗的22位學校校長擔任諮詢委員，到其他學校進行輔導，了解該校推行現況，分析可行性的執行方式，另外，縣府也規畫在鹿草國小成立食農教育資源中心，將負責整合各項計畫、彙整成果及提供教具、教材資源。

校長葉炳成指出，食農教育為本校校訂課程，安排實作體驗及課程講座，除邀請在地青農、農會四健會到校協助推廣食農教育，家長們也踴躍參與，日前有一位幼兒園家長特地贈送數盆草莓苗，提供學生接觸在鄉內不易見到的農作物種植機會，學生從澆水、拔草、抓蟲到採收都親自參與。

縣教育處表示，嘉義縣積極發展食農教育，不僅每年輔助學校舉辦食農食育食安教育博覽會、學校廚工的廚藝競賽等活動，去年還與慈濟慈善會一同辦理「食在環保」食農食育食安教育分享講座，截至目前已辦理6場，未來也會積極協助各校推動，落實「一校一食農」目標，強化學生整體食育觀念。

(中時 )